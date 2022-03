La guerra abbassa di un punto le previsioni di crescita economica globale nel 2022

Ginevra, 24 mar L'Onu ha abbassato di un punto le previsioni di crescita economica globale per il 2022, passando dal 3,6 per cento calcolato sei mesi fa al 2,6 per cento, a seguito degli effetti economici negativi della guerra in Ucraina, già visibili nel forte aumento dei prezzi di generi alimentari e carburanti il mercato mondiale. Questa riduzione delle prospettive significherebbe che l'economia mondiale crescerebbe meno della metà rispetto allo scorso anno, quando il Pil globale è aumentato del 5,5 per cento, secondo il rapporto pubblicato oggi dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD). «Le prospettive economiche globali si stanno deteriorando rapidamente», ha detto il segretario generale dell'UNCTAD Rebeca Grynspan, che ha previsto che i paesi in via di sviluppo «subiranno il peso maggiore» di questo rallentamento. CAPO abc/it