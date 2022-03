La giustizia impone un impedimento a Fujimori che lascia il Perù per 18 mesi

Lima, 24 Mar Il giudice peruviano Miluska Cano ha imposto giovedì una misura preventiva che impedisce all'ex presidente Alberto Fujimori, che stava per essere rilasciato dal carcere grazie a una grazia, di lasciare il Paese per 18 mesi per assistere alla convocazione per il caso Pativilca, un massacro di 6 persone perpetrata nel 1992. Il provvedimento, adottato dal magistrato in udienza su richiesta della Procura, prevede anche l'obbligo di non lasciare Lima, dal momento che la Corte Costituzionale ha ripristinato la grazia umanitaria concessa nel 2017 all'ex governatore (1990-2000). Cano ha detto che queste misure sono estendibili in considerazione della complessità del caso Pativilca, in cui la Procura chiede a Fujimori per 25 anni di carcere, la stessa pena che stava scontando attualmente per altri due massacri, come l'autore mediato (con controllo del fatto) del rapimento, tortura e l'omicidio di sei uomini nel comune di Pativilca per mano del gruppo militare sotto copertura Colina. La difesa di Fujimori aveva precedentemente accettato la richiesta del Procuratore, sebbene respingesse l'argomento del pericolo procedurale, e la figlia maggiore Keiko Fujimori aveva assicurato che suo padre avrebbe partecipato a tutte le convocazioni indicate dai magistrati, poiché non aveva intenzione di lasciare il paese. Il giudice Cano, della quarta camera penale nazionale della Corte superiore specializzata, ha specificato che Fujimori, di 83 anni, deve informare il giorno del suo rilascio il suo domicilio a Lima e che l'obbligo di partecipare prontamente a tutte le convocazioni da parte dell'autorità giudiziaria sarà adempiuto, a meno che il suo stato di salute non sia impedirlo. EX PRESIDENTE MALATO La giustizia prenderà in considerazione anche il collocamento dell'ex presidente in un centro sanitario, ha detto Cano, dato che Fujimori soffre di fibrillazione ventricolare e altri disturbi respiratori nel referto medico che sostiene la sua grazia. «Il tribunale non deve solo garantire un'efficace protezione dei diritti in relazione alle vittime, ma deve anche tenere conto (anche) dello stato di salute di (l'imputato) Alberto Fujimori», ha detto Cano, osservando che non c'è stata opposizione da parte dell'accusa alla documentazione del suo deterioramento dello stato di salute. Il magistrato ha anche chiesto di notificare alle parti la sua decisione e ha avvertito che, in caso di violazione da parte dell'imputato, avrebbe proceduto a modificare l'aspetto con restrizioni dovute alla custodia cautelare per Fujimori. L'indagine sul caso Pativilca è iniziata nel 2012, ma Fujimori non è stato incluso come imputato fino al giugno 2017, quando la Corte Suprema di Giustizia cilena ha accettato di aggiungere questo massacro all'estradizione concessa alla giustizia peruviana dieci anni prima. UN ALTRO MASSACRO DELLA COLLINA Per questo caso, la Procura chiede 25 anni di carcere contro l'ex presidente, che è accusato come autore mediato (con padronanza del fatto) del rapimento, tortura e omicidio di sei uomini di età compresa tra 17 e 38 anni nel comune di Pativilca, 183 chilometri a nord di Lima, dove il sono stati trovati corpi con segni di violenza e spari alla testa. I crimini sono stati commessi dal gruppo Colina, lo stesso gruppo che ha perpetrato i massacri di Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), dove sono morte 25 persone, e per i quali Fujimori era già stato condannato nel 2009 a 25 anni di carcere. La pena per i casi di Barrios Altos e La Cantuta, tuttavia, è stata scagionata due volte, da ultimo la scorsa settimana, quando la Corte Costituzionale ha dichiarato un ricorso contro la sentenza della Corte Suprema che, nel 2018, ha annullato la grazia concessa a Fujimori il 24 dicembre 2017 dall'allora presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Questa grazia è oggetto di indagine da parte dei tribunali, poiché la Procura ritiene che sia stato il prodotto di un negoziato tra Kuczynski e il figlio minore di Fujimori, Kenji, che all'epoca era un membro del Congresso, per far votare i legislatori fujimoristi contro una richiesta di rimozione dell'allora presidente. CAPO mmr/jrh