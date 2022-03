La dichiarazione di Francia Márquez che ha provocato la rabbia di César Gaviria e la rottura con il petrianismo

Dopo che Francia Márquez si è ratificata come formula vicepresidenziale del candidato presidenziale Gustavo Petro dalla parte del Patto storico, le parole che ha espresso contro l'ex presidente e direttore del partito liberale, César Gaviria, lo hanno sconvolto e hanno deciso di rompere i dialoghi con il Patto storico.

A cui Gaviria ha risposto con una dichiarazione, ha indicato che il dialogo con il Patto storico è «irrealizzabile» e ha definito «finiti» i colloqui con quella piattaforma di sinistra e di centro-sinistra.

Inoltre, l'ex presidente ha dichiarato che «la politica dell'odio, della rabbia e della meschinità non va con il partito liberale» e che «il motivo principale» del suo incontro con Petro, poche settimane fa, è stato «informare il candidato che ero totalmente contrario alle espressioni di alcuni leader politici. quel candidato Petro doveva essere fermato».

Infine, ha aggiunto: «Finché sarò presidente del partito liberale, sto terminando alcune conversazioni che avevo in programma di avere con quel settore politico! Mi dispiace molto che il Patto storico ritenga che il suo linguaggio incendiario sia qualcosa che noi colombiani possiamo celebrare. Desidera che il nostro Paese non si aspetti quel linguaggio e quell'atteggiamento che ci porteranno a più violenza e al confronto totale tra le sue forze, economiche, sociali e politiche».

Questo è stato condiviso dal Partito Liberale nelle sue reti. Foto: Twitter @PartidoLiberal





Le fratture interne nel Patto storico dovute alla possibile adesione dell'ex presidente César Gaviria, oggi direttore del Partito Liberale, sono state evidenziate nel dibattito organizzato dalla rivista Semana e dal quotidiano El Tiempo, lo scorso 8 marzo, quando i pre-candidati Gustavo Petro e Francia Márquez hanno affrontato la questione.

Durante una delle domande, è stato chiesto loro se fosse un vantaggio allearsi con il liberalismo, una situazione che Márquez, leader sociale e candidato al Polo Democratico, ha messo in dubbio con veemenza.

«Penso che il Paese sia stanco della corruzione e che voglia un vero cambiamento. Un patto con Gaviria significa più o meno lo stesso, perché fa parte di coloro che hanno portato il Paese a vivere nella crisi che stiamo vivendo, carestia e corruzione», ha detto, esortando a unirsi a minoranze come le donne, i giovani e la comunità LGBTIQ+.

«Non c'è possibilità di incontrarsi lì perché cos'è un patto con Gaviria? continuare a dividere il Paese credendo che sia la loro tenuta; credendo che il Paese sia di loro proprietà e che poi debbano condannare il popolo colombiano a vivere nelle condizioni in cui viviamo», ha criticato la candidata afro, che ha sottolineato di essere arrivata al petrianismo perché vuole un cambiamento per Colombia.

Inoltre, ha ribadito le sue posizioni impetuose contro César Gaviria, che ha governato la nazione tra il 1990 e il 1994; inoltre, è stato immerso in molti dei governi più recenti. In effetti, il loro collettivo si è unito al banco del governo di Iván Duque e il loro sostegno è stato trascendentale per il presidente di oggi per battere il Petro nel secondo turno presidenziale del 2018.

«Fare un patto con coloro che hanno approfondito il neoliberismo in questo Paese è un errore e un errore. Un'altra cosa sono le basi liberali. Un'altra cosa è il partito liberale. Un'altra cosa sono le persone, gli uomini e i leader che sono lì. Non è quello che rappresenta Gaviria. Insisto: è un errore per il Paese essere d'accordo con chi è stato il padre del liberalismo e con chi si è approfondita la corruzione, che oggi non consente a molte comunità di vivere in dignità», ha detto la Francia.

