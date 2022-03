La Corte Suprema autorizza l'indagine del Ministro dell'Istruzione brasiliano per favori evangelici

Brasilia, 24 Mar Un giudice della Corte Suprema del Brasile ha autorizzato questo giovedì a indagare sul ministro della Pubblica Istruzione, Milton Ribeiro, con l"accusa di privilegiare i pastori evangelici vicini al governo di Jair Bolsonaro nella distribuzione delle risorse nel suo ufficio. La giustizia Carmen Lucia Antunes ha accettato la richiesta dell'ufficio del procuratore generale, che cerca di scoprire se esiste un gruppo di lobbying composto da leader delle chiese pentecostali che avrebbero poteri sul rilascio dei partiti dal Ministero della Pubblica Istruzione. «Le circostanze di cui sopra, che mostrano che le pratiche criminali sono affrettate, rendono essenziale, secondo la dichiarazione del Pubblico Ministero, che le indagini sui presunti eventi siano approfondite», ha detto Antunes nella sua decisione. Il procuratore generale, Augusto Aras, ha già sottolineato la possibilità che siano stati commessi crimini di corruzione passiva, prevaricazione e traffico di influenza, tra gli altri. Il giudice ha anche permesso al ministero pubblico di prendere le dichiarazioni di Ribeiro, ministro dell'Istruzione dal luglio 2020, e dei pastori evangelici Gilmar Santos e Arilton Moura, entrambi vicini al presidente Jair Bolsonaro. I nomi di questi due religiosi sono apparsi in una moltitudine di articoli di giornale pubblicati questa settimana che hanno rivelato l'esistenza di questo presunto «gabinetto parallelo» all'interno dell'Istruzione. Lo scandalo ha assunto una nuova dimensione dopo che il quotidiano Folha de São Paulo ha fatto trapelare un audio in cui il ministro, che è anche un pastore presbiteriano, assicura che i bilanci per l'istruzione hanno tra le sue priorità promuovere progetti di queste chiese evangeliche legate al governo. «La mia priorità è quella di partecipare, in primo luogo, ai comuni che ne hanno più bisogno e, in secondo luogo, di occuparmi di tutti coloro che sono amici del pastore Gilmar», ha detto Ribeiro nella conversazione registrata, in cui afferma che questa strategia risponde a «una richiesta speciale» fattagli dallo stesso «Presidente della Repubblica» . Inoltre, il quotidiano Estado de Sao Paulo ha dichiarato che Gilmar Santos ha chiesto a un sindaco una somma indeterminata di denaro per «protocollare» le sue richieste al Ministero della Pubblica Istruzione e che, una volta liberate le risorse, avrebbe dovuto pagargli «un chilo d'oro». Nonostante le crescenti pressioni da parte dei gruppi parlamentari e delle entità educative, Ribeiro rimane, per il momento, a capo dell'Istruzione e, in un'intervista alla CNN Brasil, ha dichiarato «stai fermo». Ha anche sottolineato che, in passato, ha segnalato almeno uno dei religiosi all'Ufficio del Controllore Generale dello Stato per indagare su di lui per l'eventuale «pratica di ordini e intermediazioni irregolari». Ribeiro, che è il quarto ministro dell'Istruzione da quando l'estrema destra Bolsonaro è entrato in carica nel 2019, sta ora rispondendo alla Corte Suprema per un presunto crimine di omofobia, dopo aver dichiarato pubblicamente che gli omosessuali sono «il prodotto di famiglie mal adattate». CAPO cms/mat/jrh