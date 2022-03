La Corea del Nord lancia un nuovo proiettile nel mare del Giappone

Seoul, 24 Mar La Corea del Nord ha lanciato oggi un «proiettile non identificato» nel Mar del Giappone (chiamato Mar Est nelle due Coree), come riportato dal Joint Chiefs of Staff (JCS) della Corea del Sud. La breve dichiarazione del JCS inviata ai giornalisti si limita a spiegare che «la Corea del Nord ha sparato un proiettile non identificato nel Mare Orientale», mentre il governo giapponese ha riferito che il proiettile «sembra essere un missile balistico». Il ministero della Difesa giapponese ha spiegato che il lancio è avvenuto intorno alle 14.20 ora locale (5.20 GMT) e che il proiettile sarebbe già caduto in acqua, al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone (ZEE). Con questo test, sono già 12, un numero record, i test di questo tipo effettuati finora quest'anno da Pyongyang, che, secondo Washington e Seoul, sta testando nei suoi ultimi test la tecnologia di un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) chiamato Hwasong-17, che potenzialmente gode di una portata maggiore e potere distruttivo. Questa nuova versione arriva appena tre giorni dopo che il regime ha testato un sistema di lanciarazzi multipli, lanciando diversi proiettili nel Mar Giallo (chiamato Mare dell'Ovest in entrambe le Coree), e una settimana dopo un lancio fallito apparentemente legato ai test di Hwasong-17. Da febbraio, l'esercito nordcoreano sta testando un tipo di proiettile - di cui non ha specificato la tipologia - dall'aeroporto internazionale Sunan di Pyongyang, affermando che sta testando sistemi per lanciare un nuovo satellite da ricognizione. L'intelligence militare sudcoreana e statunitense ritiene che la Corea del Nord condurrà presto un test completo di Hwasong-17 mascherandolo da «lancio spaziale», come ha fatto in passato. Il regime nordcoreano ha elaborato al congresso del partito unico del 2021 un piano quinquennale per la modernizzazione delle armi che è dietro l'attuale linea di test. Allo stesso tempo, ha respinto gli inviti statunitensi al dialogo in un momento in cui il Paese, ancora completamente chiuso dalla pandemia, non ha ancora vaccinato un solo dei suoi cittadini, rendendo molto impossibile tenere incontri diplomatici faccia a faccia di alto livello. CAPO asb/ahg/ig