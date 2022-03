La Corea del Nord lancia un nuovo proiettile nel mare del Giappone

Seoul, 24 Mar La Corea del Nord ha lanciato oggi un «proiettile non identificato» nel Mar del Giappone (chiamato Mar Est nelle due Coree), come riportato dal Joint Chiefs of Staff (JCS) della Corea del Sud. La breve dichiarazione del JCS inviata ai giornalisti si limita a spiegare che «la Corea del Nord ha sparato un proiettile non identificato nel Mare Orientale», mentre il governo giapponese ha riferito che il proiettile «sembra essere un missile balistico». Con questo test sono già 12, un numero record, i test di questo tipo effettuati finora quest'anno da Pyongyang, che, secondo Washington e Seoul, sta testando la tecnologia di un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) chiamato Hwasong-17, che, secondo Washington e Seoul, sta testando tecnologia per un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) chiamato Hwasong-17, che potenzialmente gode di una maggiore portata e potenza distruttiva.