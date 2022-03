La Cina vede un deflusso di capitali «senza precedenti» dopo la guerra

(Bloomberg) — La Cina ha visto gli investitori prelevare denaro dal paese su una scala «senza precedenti» da quando la Russia ha invaso l'Ucraina alla fine di febbraio, segnando un cambiamento «molto insolito» nei flussi di capitali globali nei mercati emergenti, secondo l'Institute of International Finance (IIF).

I dati ad alta frequenza hanno rilevato grandi deflussi di portafogli azionari e obbligazionari cinesi, anche se i flussi verso altri mercati emergenti sono proseguiti, ha scritto l'IIF in un rapporto giovedì.

«Le uscite della Cina sulla scala e l'intensità a cui stiamo assistendo sono senza precedenti, soprattutto perché non stiamo assistendo a deflussi simili nel resto dei mercati emergenti», ha scritto con i colleghi il capo economista dell'IIF Robin Brooks. «La tempistica dei deflussi, che sono stati generati dopo l'invasione russa dell'Ucraina, suggerisce che gli investitori stranieri potrebbero guardare alla Cina sotto una nuova luce, anche se è prematuro trarre conclusioni definitive al riguardo».

I dati ufficiali hanno mostrato che gli investitori stranieri hanno ridotto le loro partecipazioni in titoli di Stato cinesi a un livello storico a febbraio, in parte perché la guerra tra Russia e Ucraina ha stimolato i rimborsi tra gli investitori obbligazionari globali. Le sanzioni hanno congelato le riserve valutarie della banca centrale russa in euro e dollari, scatenando la speculazione che Mosca potrebbe vendere la sua partecipazione di attività cinesi per raccogliere fondi.

Anche il mercato azionario cinese è crollato all'inizio di questo mese, quando gli investitori stranieri si sono ritirati, in parte a causa delle preoccupazioni che le sanzioni statunitensi e europee sulla Russia possano in qualche modo estendersi alla Cina. Il mercato azionario si è ripreso dalla scorsa settimana, poiché i responsabili delle politiche monetarie si sono impegnati a sostenere i mercati dei capitali.

Padraic Garvey, responsabile della strategia globale del debito e dei tassi di ING Financial Markets, ha affermato che è troppo presto per dire se si tratta di una tendenza. Ha aggiunto che i deflussi potrebbero indicare che alcuni investitori hanno deciso di non reinvestire il reddito obbligazionario fino a quando «non sarà emersa una maggiore chiarezza sulla crisi in Russia».

«Spesso, tali flussi possono essere guidati da rimborsi che non corrispondono a nuova moneta, in quanto è richiesto un flusso costante di nuovo denaro solo perché rimanga investito, in particolare nelle obbligazioni», ha detto. «Potrebbe benissimo essere che gli afflussi netti riprendano nelle prossime settimane e mesi».

