La Cina rileva nel 2010 nuovi casi locali di covid-19

Pechino (Cina), 24 Mar La Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato oggi il rilevamento di 2.054 nuovi positivi per il coronavirus SARS-CoV-2 questo mercoledì 2010 per il contagio locale e il resto, importato. I luoghi con i più alti tassi di infezione erano Jilin (nord-est, 1.810), Fujian (sud-est, 69), Tianjin (nord-est, 29) e Shandong (est, 16). Anche oggi le autorità sanitarie hanno riportato l'individuazione di 2.829 casi asintomatici, 2.722 per contagio locale, sebbene Pechino non li consideri come casi confermati a meno che non manifestino sintomi. Ha evidenziato il numero di pazienti asintomatici rilevati a Shanghai (est, 979), una città che sta affrontando blocchi parziali per affrontare un refocolaio. Il numero totale di tali infezioni sotto osservazione è di 24.062, di cui 1.498 provengono da altri territori. La Cina, che sta perseguendo una severa politica di «tolleranza zero» nei confronti del nuovo coronavirus, sta vivendo un'ondata di focolai attribuiti alla variante omicron che sta causando un numero record di infezioni non visto dall'inizio della pandemia nella prima metà del 2020. La National Health Commission ha anche spiegato che, fino all'ultima mezzanotte locale (16.00 GMT di mercoledì), 904 pazienti sono stati dimessi dopo aver superato con successo il covid. Il numero totale di persone infette attive nella Cina continentale è di 26.253, cinquanta delle quali gravi. Secondo i conti dell'istituzione, dall'inizio della pandemia, nel Paese sono state contagiate 139.285 persone, tra le quali 108.394 sono riuscite a guarire e 4.638 sono morte. Ad oggi, oltre 2,1 milioni di stretti contatti con persone infette sono stati monitorati dal follow-up medico, di cui 367.261 rimangono sotto osservazione.