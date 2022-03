Kishida studia nuove sanzioni a Pyongyang dopo l'ultimo lancio di missili

Tokyo, 24 Mar Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato oggi che cercherà la cooperazione del G7 per condannare il nuovo lancio dell"ICBM della Corea del Nord, oltre a sollevare l"imposizione di nuove sanzioni a Pyongyang. Al suo arrivo a Bruxelles per partecipare al vertice del gruppo dei sette di giovedì, il leader giapponese ha detto che l'ultimo test sulle armi nordcoreano è «spericolato» e «inaccettabile», parlando ai media giapponesi. La Corea del Nord ha lanciato oggi quello che sembra essere un missile balistico intercontinentale (ICBM), che è caduto a 150 chilometri dalla costa di Hokkaido, a nord dell'arcipelago giapponese e nelle acque della zona economica esclusiva giapponese. Questo è il primo test del suo genere in quasi cinque anni da parte di Pyongyang, e poiché si tratta di un missile balistico intercontinentale viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come notato da Kishida. «Agiremo d'ora in poi, sanzioni comprese, in collaborazione con Stati Uniti e Corea del Sud», ha detto Kishida, che ha anche espresso l'intenzione di «cercare una stretta cooperazione» con il G7 nel rispondere al nuovo test nordcoreano. Ha anche avvertito che la tecnologia missilistica nordcoreana «è sempre più migliorata ed evoluta», evidenziando la necessità di «misure per proteggere il popolo giapponese». Kishida è arrivato giovedì a Bruxelles per partecipare al vertice dei membri del G7 tenutosi nella capitale belga sulla guerra in Ucraina, approfittando della presenza della maggior parte di loro all'incontro dei leader della NATO. Il missile lanciato giovedì ha percorso una distanza di 1.100 chilometri e ha raggiunto un'altitudine massima di oltre 6.000 km, secondo i dati registrati dal Ministero della Difesa giapponese, che mostrano un'elevazione del proiettile molto più alta rispetto all'ultimo lancio dell'ICBM da parte di Pyongyang nel 2017. Questo saggio segna la fine della moratoria autoimposta del regime sui lanci di missili balistici intercontinentali al fine di avvicinare le posizioni in vista del primo vertice tenuto nel 2018 dal leader nordcoreano Kim Jong-un e dall'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il regime nordcoreano ha elaborato al congresso del partito unico del 2021 un piano quinquennale per la modernizzazione delle armi che è alla base dell'attuale serie di test sulle armi (12 dall'inizio dell'anno, un numero record). CAPO ahg-yk/asb/ig