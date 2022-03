Jon Rahm e Sergio García iniziano il WGC Match Play con la vittoria

Los Angeles (USA), 23 Mar Gli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia hanno iniziato questo mercoledì con la vittoria al World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, che dura fino a domenica ad Austin (Texas, USA). Rahm, numero uno al mondo, ha battuto il colombiano Sebastian Muñoz per 4-2. Da parte sua, Garcia ha sconfitto l'americano Jason Kokrak di 4 e 3. «Le condizioni non erano facili. C'era un po' di vento, come raffiche (...), ma in generale ero abbastanza solido», ha detto García nelle dichiarazioni raccolte sul sito ufficiale del PGA Tour. Il secondo giorno, Rahm affronterà l'americano Cameron Young giovedì mentre Garcia affronterà l'americano Collin Morikawa, numero 2 del mondo. Sia Rahm che Garcia cercano di vincere il primo titolo di un golfista spagnolo in uno dei quattro tornei che compongono i campionati del mondo WGC, qualcosa a cui continua a resistere. Il Biscayano si è classificato secondo in questo stesso torneo nel 2017 e terzo nel campionato WGC nel 2017 e nel 2020. L'uomo di Castellón ha toccato il trionfo al St. Jude Invitational 2014, dove è stato secondo dietro al nordirlandese Rory McIlroy, e tre volte terzo nel WGC Championship, nel 2005, 2007 e 2013. Un totale di 64 giocatori si sfidano nel torneo divisi in 16 gironi da quattro (Rahm è nel Gruppo 1 con gli americani Patrick Reed e Cameron Young e il colombiano Sebastian Muñoz mentre Garcia è nel Gruppo 2 con gli americani Collin Morikawa e Jason Kokrak e lo scozzese Robert Macintyre). Giocano tutti contro tutti dal mercoledì al venerdì con un punto per la vittoria e mezzo per il pareggio. I sedici vincitori di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale. Gli ottavi si giocheranno sabato mattina e il quarto lo stesso giorno del pomeriggio. La domenica inizia con le semifinali e termina con la finale e la partita per il terzo posto. CAPO dvp/msp