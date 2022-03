Johnson annuncerà la spedizione di 6.000 nuovi missili in Ucraina

Londra, 23 Mar Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà giovedì un nuovo pacchetto di aiuti militari e finanziari per l'Ucraina durante i vertici NATO e G7, che include l'invio di 6.000 missili aggiuntivi all'esercito ucraino. Johnson rivelerà che con i nuovi 6.000 missili, compresi i proiettili anticarro, il Regno Unito raddoppia la sua fornitura di queste armi a più di 10.000. Al momento, le autorità britanniche hanno già fornito 4.000 armi anticarro all'esercito ucraino, inclusi missili NLAW e Javelin, che possono essere sparati da una sola persona dalla spalla e che secondo gli analisti hanno devastato le truppe russe. Vengono forniti anche missili antiaerei Starstreak, in modo che le forze ucraine possano respingere gli attacchi dell'aviazione russa. Il Regno Unito stanzierà anche altri 25 milioni di sterline (30 milioni di euro) di sostegno finanziario alle forze armate ucraine, oltre ai 400 milioni di sterline (480 milioni di euro) già impegnati per gli aiuti economici e umanitari. Inoltre, il «premier» stanzierà 4,1 milioni di sterline (4,9 milioni di euro) al servizio globale della BBC, come parte di uno sforzo contro la disinformazione in Russia e Ucraina, secondo una dichiarazione di Downing Street, l'ufficio del primo ministro. «(Presidente russo) Vladimir Putin sta già fallendo in Ucraina. Ma non possiamo stare fermi mentre la Russia riduce in polvere le città e i paesi ucraini. Il Regno Unito lavorerà con i suoi alleati per aumentare il sostegno militare ed economico all'Ucraina, rafforzando le sue difese «, ha detto Johnson, secondo la dichiarazione. Per il primo ministro britannico, la comunità internazionale «si trova di fronte a una scelta» tra «mantenere viva la fiamma della libertà e rischiare che venga spazzata via in Europa e nel mondo».