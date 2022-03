Isabel Acevedo invia una lettera notarile a Christian Dominguez e conferma di essere finita con lui per aver criticato la loro relazione

Era tutta una bugia? Isabel Acevedo è apparsa nel programma Magaly Tv: La firma per parlare delle vere ragioni della fine della sua relazione con Christian Dominguez. Secondo il cumbiambero, sono finiti perché la ballerina non voleva che vedessi il figlio che aveva con Karla Tarazona.

L'influencer ha negato le accuse dell'animatrice di América Hoy e ha notato che è finita con lui perché si è stancata dei continui attacchi che la sua relazione ha ricevuto e che aveva già iniziato a diffidare di lui.

« Sono finito con lui perché mi ha stancato, mi sono stancato di portare lo zaino, gliel'ho detto, ma vuole ritenermi responsabile delle sue azioni che come padre dovrei assumere, invece dice che riguardava tutto il bambino », ha detto.

Isabel Acevedo ha anche rivelato che un altro motivo per la fine della sua relazione con il cumbiambero sono stati i continui attacchi che ha ricevuto da Karla Tarazona, poiché ogni volta che poteva uscire per parlare in televisione che era entrata nella loro relazione e questo non è cambiato nel corso degli anni.

In un altro momento, la «Chabelita» ha confessato di essersi insospettita nei confronti di Christian Dominguez, al punto da arrivare al suo cellulare per rivedere le conversazioni che ha avuto tramite Instagram con alcune ragazze. Ha sostenuto che pur non confermando un'infedeltà, si è accorta che c'erano alcuni flirt con donne che non conosceva.

« Ho trovato dei messaggi, non so chi fosse quella ragazza, ma su Instagram ho scoperto che stava flirtando . Poi una persona a me vicina mi ha detto che stava flirtando con una persona che non è il suo partner per agire, a parte questo, anche la madre del figlio di Christian è stata una lotta costante», ha aggiunto.

Inoltre, la ballerina ha sottolineato con il suo avvocato di aver inviato una lettera notarile al conduttore televisivo per rettificarla, poiché ciò che ha detto in televisione non erano le vere ragioni della sua separazione dopo tre anni di relazione romantica.

HAI TROVATO L'OROLOGIO DI PAMELA FRANCO

Isabel Acevedo ha sottolineato che il giorno in cui hanno amplificato Christian Domínguez con Pamela Franco, il cumbiambero ha solo osato rivelare che erano separati. Inoltre, pochi giorni dopo è andato a ritirare le cose che aveva nel dipartimento di cumbiambero e ha avuto una sorpresa.

«È uscito per dire che aveva chiuso con me e l'ho appena scoperto in televisione, non c'era un accordo reciproco per dire che avevamo finito. L'avevo finito ma lui doveva ancora dirmelo», ha detto.

«I miei vestiti erano in casa sua, voleva che vivessi con lui ma mia madre mi ha detto 'non ci andrai finché non divorzia. ' Sono andato a casa sua quel giorno, ho tirato fuori tutte le mie cose e ho trovato un orologio nel suo bagno, era il suo orologio (Pamela Franco) perché poi l'ho visto in alcuni immagini», ha aggiunto.

