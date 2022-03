Invasione dell'Ucraina LIVE: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha avvertito di incendi attivi vicino all'impianto di Cherno

È il primo mese dall'inizio degli attacchi della Russia all'Ucraina senza alcuna prova di regressione nelle affermazioni di Vladimir Putin.

Giovedì, gli Stati Uniti, l'Unione europea e i loro alleati del G7 e della NATO dovrebbero incontrare l'intenzione di coordinare nuove sanzioni contro Mosca.

La NATO ha stimato mercoledì che tra 7.000 e 15.000 soldati russi sono morti in quattro settimane di combattimenti in Ucraina. Nel frattempo, le autorità russe hanno limitato l'accesso al servizio di notizie del motore di ricerca statunitense Google in Russia, considerando che contiene informazioni false sulla «operazione militare speciale» che il Cremlino ha lanciato in Ucraina.

Dopo il primo mese di aggressione del Cremlino, il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato i cittadini di tutto il mondo a scendere in piazza per protestare contro l'invasione russa del loro paese.

Giovedì 24 marzo:

2:30: L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha avvertito che i vigili del fuoco della città di Chernobyl hanno spento quattro incendi boschivi e che ci sono ancora focolai attivi vicino alla centrale nucleare nel quadro dell'invasione russa dell'Ucraina.

«Il regolatore ha informato l'AIEA la scorsa settimana che stava monitorando da vicino la situazione nella zona di esclusione della centrale nucleare prima della 'stagione degli incendi' annuale, quando spesso si verificano incendi spontanei nell'area», ha detto il suo direttore generale, Rafael Grossi, in una dichiarazione.

Riguardo a un possibile accordo per consentire all'Aiea di fornire assistenza tecnica presso gli impianti nucleari ucraini, Grossi ha osservato di essere disposto ad andare «immediatamente» nel Paese per chiuderlo, aggiungendo che non c'è «esito positivo» per quanto riguarda i negoziati in corso.

1:40: Il ministero degli Esteri russo ha riconosciuto questo mercoledì che il governo sta affrontando difficoltà nel finanziare le sue ambasciate all'estero.

Il viceministro degli Esteri Yevgeny Ivanov ha sottolineato che questi problemi derivano dalle batterie di sanzioni che varie nazioni della comunità internazionale — tra cui Stati Uniti, Unione europea, Giappone, Canada o Regno Unito — hanno imposto a Mosca.

01:00: Il governo degli Stati Uniti ha confermato questo mercoledì che la sua ambasciata a Mosca ha ricevuto un elenco di diplomatici dichiarati persone sgradite dal ministero degli Esteri russo.

«Questo è l'ultimo passo inutile e improduttivo della Russia nelle nostre relazioni bilaterali», ha lamentato un portavoce del Dipartimento di Stato in una dichiarazione.

00:55: L'agenzia spaziale russa (Roscosmos) ha riferito mercoledì che desidera chiedere ai suoi partner internazionali di pagarlo in rubli, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una misura simile per il gas fornito all'Europa.

00:40: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha esortato i cittadini di tutto il mondo a scendere in piazza per protestare contro l'invasione russa del loro paese.

«Vieni con simboli ucraini per sostenere l'Ucraina, per sostenere la libertà, per sostenere la vita», ha detto Zelensky in un video inglese. «Venite nelle vostre piazze, nelle vostre strade, diventate visibili e ascoltate».

00:15: Il Regno Unito consegnerà 6.000 missili aggiuntivi all'Ucraina, raddoppiando così le sue forniture di armi difensive al paese dall'invasione russa, ha annunciato mercoledì il primo ministro Boris Johnson, alla vigilia di due vertici della NATO e del G7.

