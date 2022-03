Il posto che ha offerto Aguero per la Coppa del Mondo, il debutto della gioventù che ha citato e il suo sogno per il sorteggio: 13 frasi di Scaloni prima del Venezuela

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Ogni giorno che passa è un giorno in meno sulla strada per la Coppa del Mondo in Qatar. Con la tranquillità di essere una delle 17 squadre che giocheranno in Medio Oriente a partire dal 21 novembre, la squadra argentina affronterà le ultime due presenze per i playoff. Questo venerdì riceverà il Venezuela a La Bombonera e martedì prossimo si recherà a Guayaquil per affrontare l'Ecuador di Gustavo Alfaro.

In vista della partita contro il Vinotinto, che avrà in panchina uno storico allenatore argentino come José Néstor Pekerman, Lionel Scaloni ha parlato con i media e ha fatto riferimento a diverse questioni. Tra i più importanti ci sono il ruolo che Sergio Agüero vuole svolgere se si unisce alla delegazione in Coppa del Mondo, il presente di Messi, quale sarà l'occasione di Paulo Dybala sulla strada per la Coppa del Mondo e la decisione di chiamare diversi giocatori giovanili con grande proiezione per il futuro del squadra nazionale.

LE MIGLIORI CITAZIONI DI LIONEL SCALONI

Armando la squadra con le assenze e la presenza di Messi: «Nella riga delle ultime chiamate, sia con infortuni che con rigori, non possiamo avere la lista che vorremmo, va anche detto che i ragazzi rispondono sempre. Leo sta bene, si è allenato normalmente. Dopo il processo è disponibile a giocare e speriamo che abbia una buona partita».

Armani, headline: «Domani Franco salva e poi valutiamo se possiamo dare una chance ad un altro buon compagno di squadra. Questo è chiaro per noi. Aspettiamo di abbandonare la squadra. Aspetteremo l'allenamento di oggi per vedere Ángel Di María y Correa».

La chiamata di Dybala: «Ho parlato con lui quando abbiamo dato la pre-lista quando era in fase di recupero. Tecnicamente non ne abbiamo parlato. Abbiamo bisogno che stia bene, che sia in piena condizione. Non gli facciamo un favore per evocarlo se non è con il ritmo. Manca per la Coppa del Mondo. Abbiamo bisogno che sia in piena condizione. Ecco perché è così impattante quando non ci sono. È apprezzato da tutti. Altrimenti, offre dei vantaggi. E gli altri hanno quel vantaggio, che quando è arrivato non ha potuto».

La possibile lista della Coppa del Mondo: «Sulla lista dei 26, prima lo sappiamo, meglio è. Si aprirebbe una buona opportunità per gli allenatori di poter lavorare su questo».

Il possibile ruolo di Aguero in Qatar: «Sergio è più che chiaro di essere ben accolto. È molto importante conoscere il ruolo che può svolgere. Non che succeda. È diventato chiaro cosa voglio da lui, ne ho parlato e voglio che stia con noi. Alla fine, penso che verrà con noi alla Coppa del Mondo. Merita un riconoscimento e ovunque vada lascerà l'immagine del calcio argentino bene e con un ruolo chiaro. Vorrei che tu fossi vicino ai tuoi compagni di squadra. Lascia che ci porti tutto ciò che potrebbe succedere ai Mondiali, vicino ai giocatori. Lo staff tecnico ha persone che sono vicine ai giocatori, ma con una persona di questo calibro, essendo più chiara su base giornaliera e da una buona fonte, per noi è importante. E come immagine, non credo ci sia di meglio».

La sua riunione con Pekerman: «È un po' strano che io debba affrontarlo, sapendo cosa rappresentava per me e per i ragazzi che fanno parte dello staff tecnico con quel processo giovanile. Cerchiamo di fare lo stesso ora, con i più grandi e i giovani. Saremo eternamente grati, al di là del calcio, all'esterno. È un piacere affrontarti. Gli darò un abbraccio. Ha segnato un'epoca, sia nei giovani che negli anziani, e oggi cerchiamo di fare lo stesso. Che non ci sia differenza nel trattare un giocatore dell'U17 o del maggiore».

Perché ha deciso di citare diversi giovani: «Questi ragazzi, non importa quanto giochino con la nazionale, non sono bloccati dal giocare con noi. Non c'è alcun blocco di senso qui. Vogliamo che si allenino con gli U20, con il più alto, e alla prossima chiamata seguiranno. Ma finché non hanno un'età, non possono essere bloccati. Non è questa l'idea. Sono ragazzi che pensiamo possano farci fare un salto di qualità. La decisione sarà loro, anche se giocheranno domani per un minuto. Con le loro condizioni, non possiamo guardare dall'altra parte e dobbiamo approfittare del fatto che possono giocare in nazionale. Siamo molto contenti di come sono stati forniti. La nostra idea è che sappiano com'è l'atmosfera della nazionale».

Scaloni durante l'allenamento della nazionale argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

La possibilità di allenarsi in Europa a metà anno: «La nostra idea è che non appena i campionati finiscono, per poter avere sei, sette giorni di allenamento e vedere con quale altro rivale possiamo giocare. Va inoltre tenuto presente che i ragazzi provengono da una stagione molto lunga. Devi giocare con quello, allenarti e le vacanze dei ragazzi. È inutile averli concentrati per 25 giorni. Ci giocheremo».

Cosa ti aspetti dal sorteggio della Coppa del Mondo: «Nello staff tecnico ce n'è uno che ha un programma e ti sta cambiando. È impossibile che alla fine del sorteggio si dica «Va bene». Dobbiamo aspettare che accada. Suonarlo è un'occasione unica. L'importante è arrivare bene e sapere cosa vogliamo. Spero di andare direttamente agli ottavi di finale (ride)».

L'assenza di Lautaro Martínez: «La statistica di Lautaro è normale che sia lui perché è il nostro 9. Per quanto riguarda i gol, la squadra sta bene. Per quanto riguarda la sostituzione, sappiamo di avere diverse opzioni. Secondo quello che vogliamo in ogni partita. Non è qualcosa che ci preoccupa. Pensa a cosa potrebbe succedere se non lo fossero... è così che stiamo bene, anche con le sostituzioni. Domani altri hanno l'opportunità di dimostrare che la squadra sta facendo bene»

Come sta Messi dopo l'eliminazione del PSG: «Sta bene, sta bene. Lascia che assimili il gruppo che è un altro. Per quanto riguarda la situazione della loro squadra, penso che il PSG abbia giocato bene e abbia dominato la partita. È stato lasciato fuori dalla Champions League, non giocava male, ma in quello stadio ci sono momenti in cui basta una cosa perché tutto cambi. Penso che la situazione non lo riguardi e domani ha l'opportunità di salutare l'Argentina nel migliore dei modi sperando che il futuro sia migliore».

Giocare con l'Italia a giugno: «È un buon test. È una delle migliori squadre che ora sta giocando una tappa difficile. Tuttavia, è uno dei migliori al mondo. È molto importante per noi, non valutare dove siamo, ma competere. Per noi è stimolante. Stiamo già analizzando come giocano, sapendo che è un buon test»

Riassunto del loro processo in Argentina: «L'idea era che i giocatori si unissero alla nazionale. Fai in modo che tutti si sentano in grado di sapere cosa possono giocare nella squadra nazionale. In seguito, l'elenco potrebbe non essere all'altezza, ma pensano che potrebbero essere nei primi sei mesi. Poi è arrivata la Copa América 2019, che secondo me abbiamo avuto un buon campionato e poi è cambiato il modo in cui abbiamo giocato: all'inizio eravamo più verticali, ma oggi la squadra gioca allo stesso modo. Il merito è quello, avendo saputo con quali giocatori la nazionale ha giocato meglio. Oggi tutti sanno cosa sta giocando la nazionale. Non ci sono molte altre medaglie da appenderci».

CONTINUA A LEGGERE: