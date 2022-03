Il Perù presenta 3,7 tonnellate di droga sequestrata in un mese e mezzo

Lima, 23 Mar Le autorità peruviane hanno presentato questo mercoledì 3,7 tonnellate di farmaci sequestrati in diverse operazioni dall'8 febbraio e hanno ribadito di assumersi con «grande responsabilità» la lotta contro il traffico di droga. «Il governo assume la lotta contro il traffico di droga con grande responsabilità», ha detto il presidente Pedro Castillo durante la presentazione della droga, tenutasi presso la sede della direzione antidroga (Dirandro) della polizia nazionale peruviana (PNP), a Lima. Il presidente ha aggiunto che il sequestro delle oltre tre tonnellate di droga «riconosce le azioni» del Ministero dell'Interno e impegna il governo a migliorare il lavoro del PNP. «Proprio mentre affrontiamo la lotta contro la droga e il traffico di droga, creiamo un'unica forza per combattere il crimine. Continuiamo a lavorare per il bene del Paese», ha detto. A questo proposito, Castillo ha sostenuto che dovrebbero essere rafforzate altre azioni contro il traffico di droga, come la distruzione delle pozze di macerazione delle foglie di coca, la materia prima della cocaina e piste di atterraggio clandestine in Amazzonia. Il presidente ha partecipato alla presentazione della droga accompagnato dai ministri degli Interni, Alfonso Chávarry; Difesa, José Luis Gavidia; e Sviluppo e inclusione sociale, Dina Boluarte. Da parte sua, il capo di Dirandro, Deny Rodríguez, ha detto che il PNP ha finora quest'anno sequestrato un totale di 11,1 tonnellate di droga «seguendo le politiche dello Stato peruviano». Gli ultimi sequestri includono depositi sequestrati in regioni come le foreste pluviali di Amazonas e Loreto, quelle meridionali di Cuzco e Tacna e la centrale elettrica di Huánuco. Il capo di Dirandro ha aggiunto che la polizia sta anche usando tecniche di intelligence per affrontare il riciclaggio di denaro e sequestrare le proprietà dei trafficanti di droga, nonché per smantellare le organizzazioni familiari e i clan dediti al commercio di droga su piccola scala.