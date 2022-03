Il parlamento dell'Ecuador nega e accantona la legge sugli investimenti del presidente Lasso

Quito, 24 Mar L'Assemblea Nazionale dell'Ecuador (Parlamento) ha negato e accantonato il disegno di legge sugli investimenti promosso dal governo del presidente Guillermo Lasso, che considerava vitale per la ripresa economica del paese. Con il voto affermativo di 87 legislatori, 44 negativi e 3 astensioni, la plenaria dell'Assemblea ecuadoriana ha approvato una mozione per «negare e chiudere» il disegno di legge sull'attrazione degli investimenti del governo. Questa mozione è stata presentata dal legislatore Darwin Pereira, del movimento Pachakutik, il gruppo indigeno della legislatura, ed è stata sostenuta da diversi banchi partigiani come UNES (imparentato con l'ex presidente Rafael Correa) e la Sinistra Democratica (socialdemocrazia). Dopo il voto, il deputato Salvador Quishpe (Pachkutik) ha chiesto una riconsiderazione del voto, che è stato negato dalla maggioranza della plenaria, in una procedura parlamentare che mira a lasciare fermo il voto iniziale e ratificare il file del disegno di legge legale. Quishpe, contrariamente alla proposta dell'Esecutivo, ha assicurato che la posizione della maggioranza della Camera non è solo il criterio dei membri dell'assemblea, ma esprime la «volontà del popolo ecuadoriano». Così facendo, ha ricordato che i sindacati, le organizzazioni della società civile e vari gruppi politici avevano avvertito del danno che potrebbe essere causato al Paese se il disegno di legge legale del governo fosse stato approvato. Precisamente, il giorno prima, una massiccia marcia di sindacalisti per le strade di Quito ha respinto il progetto del governo, che consideravano un'imposizione del Fondo monetario internazionale (FMI) nella sua matrice di condizionamento con il paese. Inoltre, hanno avvertito che la cosiddetta legge sugli investimenti ha favorito la presunta privatizzazione delle imprese pubbliche e la possibile precarietà dei servizi statali come la sanità e l'istruzione. Il governo, da parte sua, ha negato tali estremi e ha assicurato che il suo progetto cercava, piuttosto, di attrarre capitali per nutrire la debole economia ecuadoriana che sta cercando di superare una crisi che si è trascinata dal 2016 e rafforzata dall'impatto della pandemia covid-19. Inoltre, l'Esecutivo aveva giustificato la sua proposta sulla premessa che la legge consentiva di generare occupazione con gli investimenti previsti in settori come il petrolio, l'estrazione mineraria, l'energia, le telecomunicazioni e le infrastrutture. Lo stesso presidente Lasso ha svolto un ruolo importante nel dibattito pubblico sul disegno di legge, che aveva descritto come un'opportunità per avviare il paese sulla via dello sviluppo. Ore prima del voto in Assemblea, Lasso ha persino denunciato che il leader della sinistra democratica, l'ex candidato alla presidenza Xavier Hervas, aveva chiesto favori economici in cambio del sostegno del suo gruppo nel legislativo per approvare il disegno di legge. Il Partito socialdemocratico non ha commentato la denuncia del presidente, ma parallelamente aveva ratificato la sua posizione contro la proposta dell'Esecutivo, considerando che la legge favoriva il settore bancario e non garantiva la generazione di posti di lavoro. Diversi analisti hanno considerato questa denuncia come una mossa del sovrano per cercare di dividere l'opposizione nell'Assemblea, sebbene abbiano avvertito che l'accusa era molto forte e che dovrebbe essere indagata dal sistema giudiziario. Il voto di giovedì in Assemblea ha anche chiarito il fragile sostegno che il partito di governo ha nel legislativo. CAPO fa/cfa