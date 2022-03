Il nuovo governatore della Bank of Korea evidenzia i rischi economici esterni

Seoul, 24 Mar Il nuovo governatore della Bank of Korea (BoK), Rhee Chang-yong, ha evidenziato oggi l'incertezza che fattori esterni come la guerra ucraina stanno generando sull'economia sudcoreana e ha detto che analizzerà questa situazione «in modo equilibrato» nel plasmare la moneta politiche. Rhee, nominato ieri dall'ufficio del presidente Moon Jae-in in sostituzione di Lee Ju-yeol, il cui mandato scade il 31 marzo, si trova attualmente a Washington, dove lavora come direttore del Dipartimento Asia Pacifico del Fondo monetario internazionale (FMI), e ha inviato un messaggio pubblicato oggi dalla BoK. Prima di entrare in carica Rhee deve sottoporsi alle domande di una commissione dell'Assemblea nazionale (Parlamento) la prossima settimana, anche se è considerata una mera formalità poiché la decisione della Camera non è vincolante. Nella dichiarazione, l'economista ha parlato della «crescente possibilità che la diffusione di omicron in Cina possa rallentare la sua economia in un momento in cui la Federal Reserve americana sta accelerando la normalizzazione della sua politica monetaria» e ha detto che la guerra in Ucraina rende «difficile prevedere» i suoi effetti su altri economie. «Di fronte alla crescente incertezza esterna, cresce il timore che l'inflazione interna e i rischi economici possano aumentare. Rifletterò intensamente sull'attuazione delle politiche monetarie analizzando la crescita, l'inflazione e la stabilità finanziaria in modo equilibrato». Rhee, che è stato anche professore di economia alla Seoul National University, vicepresidente della South Korean Financial Services Commission (FSC) o capo della ricerca presso la Asian Development Bank (ADB), è noto per le sue conoscenze in economia o mercati finanziari. Tuttavia, le sue posizioni sulla politica monetaria sono sconosciute poiché non è mai stato coinvolto con una banca centrale in un momento in cui la BoK deve affrontare una crescente pressione inflazionistica. A febbraio, prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, l'entità ha aumentato le sue previsioni di inflazione per il 2022 di un punto e di un decimo al 3,1 per cento. Allo stesso tempo, a gennaio, la BoK ha aumentato i tassi di interesse per la terza volta in sei mesi di un quarto di punto, lasciando il benchmark all'1,25%, il suo livello pre-pandemico. CAPO asb/ahg/ics