Il missile nordcoreano è caduto a 150 km al largo della costa di Hokkaido, a nord del Giappone

Tokyo, 24 mar Il missile lanciato oggi dalla Corea del Nord è atterrato nel Mar del Giappone a circa 150 chilometri al largo delle coste di Hokkaido, a nord dell'arcipelago giapponese, come riportato dal Ministero della Difesa giapponese in merito al nuovo test di Pyongyang, che si ritiene sia stato un proiettile balistico intercontinentale (ICBM). Il missile ha colpito le acque all'interno della Zona Economica Esclusiva del Giappone (ZEE), a ovest della penisola di Toshima (Prefettura di Hokkaido), alle 15.44 ora locale (6.44 GMT), ha detto ai media il vice ministro della Difesa Makoto Oniki. Il vice ministro ha osservato che il missile avrebbe volato per circa 71 minuti, affermando che a causa delle caratteristiche di volo rilevate, «potrebbe essere un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale». Il missile ha percorso una distanza di 1.100 chilometri e ha raggiunto un'altitudine massima di 6.000 km, secondo i dati citati da Oniki, che ha anche evidenziato che è «molto più alto» rispetto all'ultimo lancio ICBM da parte di Pyongyang nel 2017. L'esercito sudcoreano ha anche sottolineato di ritenere che si tratti di un missile balistico intercontinentale, che se confermato sarebbe il primo test di questo tipo dal novembre di quell'anno e sottolineerebbe la volontà di Pyongyang di sviluppare nuove armi di questo tipo. La guardia costiera giapponese sta analizzando se il missile potrebbe causare danni alle navi giapponesi che pescavano nella zona, mentre l'esecutivo giapponese ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere della situazione. «Questa è una seria minaccia per la sicurezza del Giappone, e poiché il lancio non è stato segnalato anche se è caduto nelle acque della ZEE, è un atto estremamente problematico e pericoloso per l'integrità di navi o aerei», ha aggiunto il vice ministro giapponese, che ha anche espresso la «forte condanna» di Tokyo. Questo saggio segna la fine della moratoria autoimposta del regime sui lanci di missili balistici intercontinentali al fine di avvicinare le posizioni in vista del primo vertice tenuto nel 2018 dal leader nordcoreano Kim Jong-un e dall'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il regime nordcoreano ha elaborato al congresso del partito unico del 2021 un piano quinquennale per la modernizzazione delle armi che è alla base dell'attuale serie di test sulle armi (12 dall'inizio dell'anno, un numero record). CAPO ahg-yk/asb/ig