Il ministro degli Esteri cinese visita l'Afghanistan per incontrare i funzionari talebani

Kabul, 24 Mar Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è arrivato giovedì in Afghanistan per incontrare alti funzionari del governo ad interim talebano, dopo aver attraversato il Pakistan e un giorno dopo che i fondamentalisti hanno mantenuto la chiusura delle scuole secondarie. «Il ministro degli Esteri cinese è arrivato a Kabul, dove incontrerà il suo omologo afghano, Amir Khan Muttaqi», ha detto a Efe il vice portavoce del ministero degli Esteri del governo ad interim talebano, Hafiz Zia Ahmad. Un membro dell'ufficio del primo ministro talibano Ahmadullah Muttaqi ha aggiunto su Twitter che il ministro degli Esteri cinese e la sua delegazione si sono recati al palazzo presidenziale di Kabul. La visita senza preavviso del ministro degli Esteri cinese arriva il giorno dopo la sua partecipazione al Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) tenutosi in Pakistan come ospite speciale. Wang ha assicurato, dopo aver incontrato alti funzionari pakistani, che entrambi i paesi intensificheranno il coordinamento degli sforzi sugli affari regionali e internazionali, incluso l'Afghanistan. I talebani, il cui governo ad interim non ha ottenuto il tanto atteso riconoscimento della comunità internazionale, si sono affidati alla Cina per alleviare la grave crisi umanitaria ed economica nel paese asiatico. Questa situazione in Afghanistan è peggiorata da quando hanno preso il potere lo scorso agosto, a causa del conseguente blocco dei fondi stranieri a seguito della caduta del precedente governo e degli aiuti internazionali. Wang e Muttaqi si sono incontrati lo scorso ottobre a Doha, dove entrambi i paesi hanno concordato di rafforzare le relazioni, così come gli annunci di sostegno economico. La Cina e l'Afghanistan hanno condiviso nel corso degli anni interessi reciproci nelle questioni relative ai servizi pubblici e al settore minerario. Negli ultimi due decenni, le aziende cinesi hanno firmato diversi contratti per la creazione di progetti economici e di sviluppo in Afghanistan, e quasi nessuno è stato finalizzato a causa dell'instabilità del paese e della mancanza di cooperazione tra le due nazioni.