Città del Messico, 23 Mar Il Messico ha ricevuto quasi 70 milioni di dollari dal turismo guatemalteco nel 2021, oltre al paese, 62.395 turisti sono arrivati in aereo, dalla nazione centroamericana, 62.395 turisti, ha detto mercoledì il capo del Ministero del Turismo, Miguel Torruco. In un comunicato, il funzionario ha indicato che nel 2021 i viaggiatori del Guatemala hanno rappresentato «una spesa turistica di 69,99 milioni di dollari» in Messico, con un aumento dell'81,5% rispetto a quanto raccolto nel 2020. La cifra è stata offerta da Torruco nel corso di un incontro con l'ambasciatore messicano in Guatemala, Romeo Ruiz Armento, che è stato dato con l'obiettivo di «discutere strategie per aumentare gli scambi turistici tra paesi fratelli, Messico e Guatemala». L'incontro ha commentato che gli oltre 62.395 turisti arrivati in aereo dal Guatemala hanno rappresentato un aumento del 60,5%, rispetto a quelli arrivati nel corso del 2020. La cifra ha posto il Guatemala al 19° posto nella classifica dei paesi che visitano il Messico. D'altra parte, Torruco ha affermato che secondo la Guida ufficiale delle compagnie aeree (OAG), 370.627 posti aerei sono previsti per il 2022 dal Guatemala al Messico, questo sarebbe il 117% in più rispetto al 2021 quando erano previsti 170.799 posti. Ha ricordato che le principali compagnie aeree che operavano rotte tra Messico e Guatemala nel 2021 erano Aeromexico, Volaris e Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG Airlines), che insieme rappresentavano il 97% della fornitura, da gennaio a dicembre 2021. Il funzionario ha detto che prima della pandemia, nel 2019, 160.166 turisti arrivavano dal Guatemala per via aerea, ma nel 2020 c'è stato un calo del 75,7%. In termini di spesa turistica, il turismo guatemalteco ammontava a 160,38 milioni di dollari per il Messico nel 2019, ma entro il 2020 c'è stata una diminuzione del 76%, ha detto Torruco. All'inizio di febbraio è stata inaugurata la rotta Cancún-Flores, Guatemala, un collegamento aereo per rafforzare i ponti di connettività del mondo Maya. CAPO jmrg/ia/cpy (foto)