Il Messico aggiunge 158 nuovi decessi e 4.251 nuovi casi da covid-19

Città del Messico, 23 Mar Il Messico ha riportato questo mercoledì 158 nuovi decessi e 4.251 infezioni da covid-19, per un totale di 5.640.305 casi e accumulando 322.277 decessi in totale, ha riferito il Ministero della Salute. Con queste cifre, il Messico è il ventesimo paese al mondo in termini di infezioni confermate ed è il quinto con il maggior numero di morti per questa causa, dietro Stati Uniti, Brasile, India e Russia, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il 10 febbraio, il paese ha riportato 927 morti, la cifra più alta durante l'attuale quarta ondata, guidata dalla variante omicron da dicembre. Le autorità sanitarie riconoscono che, sulla base dei certificati di morte, il Paese può raggiungere 460.000 morti e stimano che il Messico accumuli effettivamente 5.918.220 infezioni. Tra le infezioni confermate, ci sono 11.222 casi attivi, che hanno presentato sintomi negli ultimi 14 giorni e rappresentano lo 0,2 per cento del totale. Inoltre, 4.937.642 persone si sono riprese dall'inizio della pandemia. L'occupazione media dei letti generici negli ospedali messicani si attesta all'8% e quella della terapia intensiva al 5%, con una tendenza al ribasso. Martedì, Hugo López Gatell, sottosegretario alla prevenzione e promozione della salute, ha affermato che la pandemia di covid-19 in Messico è ai livelli più bassi dall'inizio dell'emergenza sanitaria di due anni fa. «Tutti gli indicatori sono ai livelli più bassi dall'inizio della pandemia», ha detto il funzionario durante la conferenza stampa mattutina dal Palazzo Nazionale. Il sottosegretario ha riferito di aver già aggiunto otto settimane consecutive di riduzione della pandemia di covid-19. PIANO DI VACCINAZIONE Le autorità hanno anche indicato che nell'ambito del programma di vaccinazione sono state somministrate più di 189,08 milioni di dosi, per un totale di 197.446 nell'ultimo giorno. Il governo del Messico afferma che è il decimo paese ad aver applicato il maggior numero di dosi in numero assoluto. Dei 126 milioni di abitanti, 85,53 milioni di messicani hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, con il 90% della popolazione di età pari o superiore a 18 anni che ha ricevuto almeno una domanda. Nel frattempo, 79,56 milioni di persone hanno completato il loro programma di vaccinazione. Dalla fine di dicembre 2020 sono arrivate in Messico 224,35 milioni di dosi dei vaccini Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna dagli Stati Uniti; il britannico AstraZeneca, il russo Sputnik V e i vaccini cinesi CanSino e Sinovac.