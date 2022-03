Il lussuoso orologio di quasi 600mila pesos con Alejandro Speitzer ha posato con Iker Casillas

Alejandro Speitzer ha iniziato la sua carriera di attore in giovane età su Televisa, quando ha realizzato soap opera come Rayito de Luz o Amy la ragazza con lo zaino blu. Tuttavia, nel corso degli anni la sua carriera è salita a un livello tale che ha fatto un salto internazionale e attualmente si sta confrontando con grandi celebrità internazionali.

In questa occasione, il messicano si è recato a Roma, in Italia, in quanto ambasciatore del marchio Bvlgari e durante la celebrazione del decimo anniversario della collezione Octo ha incontrato celebrità famose come l'ex calciatore Iker Casillas, Emily in Paris attore Lucien Laviscount, tra gli altri.

È stato attraverso il suo Instagram che Speitzer ha sorpreso i suoi follower, non solo posando con un portiere spagnolo, ma il suo vestito lussuoso ha lasciato più di un utente di Internet a bocca aperta.

Il messicano ha posato con Iker Casillas (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Nella serie di fotografie condivise dal protagonista di Oscuro Deseo, può essere visto indossare un abito Boss blu scuro, camicia bianca, scarpe Manolo Blahnik e pantaloni semplici.

Nonostante l'eleganza dell'ensemble, l'orologio Bvlgari del modello Octo Finissimo Skeleton è stato quello che ha attirato completamente l'attenzione, poiché i suoi dettagli con eleganza architettonica hanno fatto risaltare Alexander.

Va notato che questo pezzo costa circa 569mila 607 pesos, è un'edizione limitata, quindi ce ne sono solo 180 in magazzino ed è realizzato in materiale ceramico nero. Inoltre, misura 40 millimetri di diametro e la forma della cassa è ottagonale. Uno dei punti forti di questo orologio è che consente la visione dei meccanismi interni, è resistente all'acqua fino a 30 metri e ha contatori traforati con contorno rosso.

L'orologio è in edizione limitata (Foto: Instagram @Bulgari)

Ma non è lì che è finita la tenuta di Speitzer, visto che ha posato con altri accessori. Nella pubblicazione condivisa puoi vedere l'attore con un anello anch'esso di Bvlgari del modello B.zero1, che costa 41mila 100 pesos.

Questo gioiello presenta due fasce in oro rosa 18 carati con ceramica nera opaca e il design è ispirato al Colosseo romano. È classificato come un pezzo unisex che cerca di trascendere convenzioni e generi.

Prima delle immagini, gli utenti non hanno impiegato molto a reagire e hanno inviato tutti i tipi di messaggi di supporto al messicano.

L'anello può essere ottenuto nel negozio online (Foto: Instagram @Bulgari)

«Quanto barbaro», «possiamo morire in pace», «che bello», «ti amo», sono state alcune delle menzioni che ha ricevuto.

Vale la pena ricordare che nel 2021 Alejandro Speitzer è entrato a far parte della lista delle celebrità più belle del mondo. L'attore è stato equiparato a star come Harry Styles, Henry Cavil e Timothée Chalamet. Quest'anno, Speitzer è stato l'unico rappresentante messicano in I 100 volti più belli.

Il top è stato organizzato dalla rivista TC Candler. Le posizioni vengono assegnate in base al voto pubblico, inoltre sono stati ricapitolati i dati di altri media. Il modello è stato anche collocato in 79° posizione, battendo personalità come Cristiano Ronaldo, Zac Efron, Mario Casas e il musicista Pablo Alborán.

L'elenco è stato svelato attraverso il canale YouTube della rivista. Oltre a menzionare il loro numero nella famosa top, si è distinto anche se erano stati considerati nelle precedenti edizioni, Speitzer è apparso per due anni consecutivi.

