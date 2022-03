Il direttore della Guardia Civil Spagnola ratificherà la cooperazione con la Colombia

Bogotà, 23 Mar Il Direttore Generale della Guardia Civil Spagnola, María Gámez, e il Ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, hanno ratificato la cooperazione tra i due paesi ai massimi livelli nella lotta alla criminalità transnazionale, mercoledì, durante un incontro a Bogotà. «Abbiamo discusso in particolare durante l'incontro di quella collaborazione che abbiamo avuto per anni con la polizia nazionale colombiana e la Guardia Civil e speriamo di continuare quella linea di lavoro che è così importante nella lotta contro la criminalità transnazionale», ha detto Gámez, che è in visita in Colombia, dopo il incontro con Molano. Nell'incontro, a cui ha partecipato anche il direttore della polizia colombiana, il generale Jorge Luis Vargas, hanno esaminato la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. Questa cooperazione è principalmente tra la Guardia Civil e la Polizia Nazionale, che in Colombia dipende dal Ministero della Difesa. «La cooperazione tra Spagna e Colombia si è dimostrata di grande valore nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché in termini di buone pratiche, formazione e istruzione dei membri delle forze di sicurezza colombiane», ha detto il ministro Molano. Secondo il ministero della Difesa, l'incontro odierno «rafforzerà anche le attività di ricerca e condivisione delle informazioni» svolte dalle due istituzioni e che «sono finalizzate allo smantellamento delle organizzazioni dedite alla tratta di persone». Molano ha ringraziato in particolare Gámez per il suo sostegno negli ultimi anni alla Campagna Navale di Orión, uno sforzo multilaterale guidato dalla Colombia per sviluppare operazioni marittime per combattere il traffico di droga. L'ufficio di Molano ha sottolineato che, per quanto riguarda la protezione ambientale, «è importante avere l'esperienza della Spagna per mantenere la lotta contro la vendita internazionale di beni derivati dallo sfruttamento illegale delle risorse naturali, nonché il traffico di flora e fauna». Gámez, la prima donna a guidare la Guardia Civil, ha iniziato una visita in Colombia tre giorni fa durante la quale ha incontrato, in compagnia dell'ambasciatore spagnolo, Joaquín de Arístegui, varie autorità. La direttrice della Guardia Civil ha anche visitato Cartagena dove ha incontrato il vicepresidente e ministro degli Esteri della Colombia, Marta Lucía Ramírez, e con il comandante della Marina Nazionale, l'ammiraglio Gabriel Pérez Garcés. Gámez ha anche incontrato i comandanti della Police Community of America (Ameripol) e ha visitato il National Police Operations Center, situato nel dipartimento di Tolima (centro), dove la polizia viene addestrata nella lotta contro la criminalità organizzata. CAPO joc/com/cpy (foto) (video)