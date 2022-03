I sicari del Cartello del Golfo che hanno puntato cannoni lunghi contro un elicottero americano

Le autorità messicane hanno catturato i soggetti che hanno puntato lunghi cannoni contro un elicottero che trasportava la polizia degli Stati Uniti nella zona della Valle del Rio Grande, che si trova al confine tra i due paesi. Dopo aver constatato la presenza dei soggetti armati all'interno di un veicolo, gli uomini in uniforme hanno chiesto aiuto alle autorità messicane, che hanno effettuato un'operazione per trovare i sicari.

Gli agenti di polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nella contea di Starr, in Texas, hanno riferito che «Hanno contattato il governo del Messico per assistenza. Hanno trovato un nascondiglio con più sospetti membri del cartello», poiché elementi del Ministero della Difesa Nazionale di Tamaulipas sono riusciti a trovare il luogo in cui si trovavano i presunti criminali.

Secondo i resoconti dei media locali, elementi dell'esercito messicano si sono scontrati con i sicari dopo aver trovato la loro posizione, il che ha provocato l'uccisione di cinque membri di una cellula criminale appartenente al cartello del Golfo. Quattro soggetti sono stati arrestati in possesso di un'auto e quattro cannoni lunghi, che sono stati messi a disposizione del Procuratore Generale della Repubblica (FGR).

Mercoledì scorso, 21 marzo, il governatore del Texas, Greg Abbott, ha condiviso attraverso il suo account Twitter materiale audiovisivo catturato dall'elicottero della polizia del Texas, che avrebbe sorpreso i soggetti in operazioni criminali, quindi i sicari hanno puntato e presumibilmente sparato armi contro il veicolo aereo; nessun ferito sono state segnalate le uniformi.

(Schermata: Twitter/Pueblo2)

Dopo aver puntato le armi contro la polizia, i sicari si sono parlati e sono fuggiti in direzione di una città sul lato messicano del confine, dove il personale di pubblica sicurezza nazionale è andato a cercare i soggetti, ma hanno trovato solo diverse case vuote.

Successivamente, gli elementi dell'Esercito sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno avviato un meccanismo di sicurezza che ha portato allo scontro e al successivo arresto dei quattro soggetti, che sono stati consegnati alle autorità competenti.

In precedenza, gli agenti della pattuglia di frontiera per le operazioni tattiche hanno segnalato un attacco armato nella stessa area in cui uomini armati miravano all'elicottero. Gli uomini in uniforme hanno risposto allo stesso modo dalla parte degli Stati Uniti al Messico, ma non sono stati segnalati feriti su nessuna delle due parti.

Di fronte all'ondata di violenza e sparizioni a Tamaulipas, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (DoS) ha emesso un avviso di viaggio ai suoi cittadini per impedire loro di recarsi in quella destinazione di confine; inoltre, ha autorizzato la partenza del suo personale consolato non di emergenza.

(Schermata: Twitter/Pueblo2)

In una dichiarazione, l'agenzia ha indicato che a causa di reati e rapimenti il consolato nella città di Nuevo Laredo non è stato in grado di offrire i suoi servizi.

Per questo motivo, hanno chiesto che i lavoratori e i familiari americani che necessitano di sostegno per lasciare la città monitorino le notizie e gli annunci locali. Raccomandano inoltre di effettuare qualsiasi trasferimento durante il giorno.

«L'attività della criminalità organizzata, che comprende sparatorie, omicidi, rapine a mano armata, furti d'auto, rapimenti, sparizioni forzate, estorsioni e aggressioni sessuali, è comune lungo il confine settentrionale e a Victoria City», ha riferito il consolato.

Gli eventi violenti registrati a Tamaulipas sono il risultato della cattura di Juan Gerardo Treviño Chavez, El Huevo, uno dei massimi comandanti del cartello del Golfo catturato dalle forze di sicurezza federali a metà marzo.

