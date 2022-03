I ricavi da beni e servizi sono diminuiti del 2% a tasso mensile: Inegi

MEX5367. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/02/2021.- La ciudadana Sandra Cerón lleva un cilindro de oxígeno hacia una estación de recarga el 19 de febrero de 2021, en Ciudad de México (México). Ciudad de México se ha colocado como el principal foco rojo de la epidemia en el país con los 533.825 contagios acumulados y las 33.382 muertes registradas hasta el viernes con un complicado factor de riesgo: la alta densidad de población que complica el control de los contagios. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Questo giovedì, l'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) ha pubblicato i risultati del Monthly Services Survey (EMS), i cui risultati hanno rivelato che il reddito reale totale derivante dalla fornitura di beni e servizi da servizi privati non finanziari ha registrato una diminuzione del 2% al tasso mensile.

Inegi ha spiegato che lo scorso gennaio, a un tasso mensile, la retribuzione totale reale è aumentata dell'1,5 per cento, il personale totale impiegato l'1% e la spesa totale per il consumo di beni e servizi è diminuita dell'1,6 per cento

All'interno del rapporto, l'Istituto nazionale di statistica e geografia ha specificato che durante il primo mese dell'anno e ad un tasso annuo, l'indice aggregato del reddito reale totale derivante dalla fornitura di beni e servizi è aumentato del 6,8%, quello della spesa totale per il consumo di beni e servizi è cresciuto del 5,1%, il indice delle retribuzioni totali è stato aumentato del 5,1%, l'indice di remunerazione totale è diminuito del 19%, mentre quello del personale impiegato totale è sceso del 14,5 per cento, con dati destagionalizzati.

I manager dell'INEGI potrebbero mantenere stipendi fino al 40 percento superiori a quelli guadagnati dal Presidente della Repubblica (Foto: Cuartoscuro)

Mentre nei dati destagionalizzati, Inegi ha riferito che nel gennaio 2022 e rispetto a dicembre 2021, i ricavi reali totali derivanti dalla fornitura di beni e servizi da servizi non finanziari privati sono diminuiti del 2%, la remunerazione totale reale è aumentata dell'1,5%, il personale impiegato totale è aumentato dell'1% e la spesa totale per il consumo di beni e servizi è diminuita dell'1,6%.

I settori dei servizi privati non finanziari che sono cresciuti nei ricavi totali a gennaio 2022 sono stati: Trasporti, poste e stoccaggio (2,4% rispetto a dicembre 2021 e 25,5% rispetto a gennaio 2021); servizi sanitari e di assistenza sociale (1,8% rispetto al mese precedente, mentre una diminuzione del 3,2% rispetto a gennaio 2021); servizi educativi (1,6% rispetto al mese precedente e una variazione del 14,4% rispetto allo stesso mese del 2021).

Al contrario, i settori dei servizi privati non finanziari che hanno registrato la crescita più bassa nel gennaio 2022 dei ricavi totali sono stati: servizi professionali, scientifici e tecnici, con una variazione del -7,1% rispetto al mese precedente e una diminuzione del -1,2% rispetto a gennaio 2021).

Secondo l'indagine mensile sui servizi (SME) condotta da INEGI, i ricavi reali totali derivanti dalla fornitura di beni e servizi di servizi privati non finanziari sono diminuiti del 2% a un tasso mensile (grafico: Inegi)

Un altro servizio privato non finanziario che ha inciso sul suo reddito complessivo è stato quello dei servizi immobiliari e degli affitti di beni mobili e immateriali, in calo del -4,0% rispetto al mese precedente, ma con una variazione del 12,3% rispetto a gennaio 2021.

D'altra parte, questo giovedì, Inegi ha annunciato il National Consumer Price Index (INPC), che continua la sua tendenza al rialzo.

Ha spiegato che nella prima metà di marzo 2022 l'inflazione generale è cresciuta dello 0,48% rispetto alla quindicina precedente, quindi il tasso annuo si è attestato al 7,29%.

Ha spiegato che i prezzi dei prodotti agricoli sono cresciuti dello 0,24%, quello dell'energia e delle tariffe autorizzate dal governo dell'1,35% a un tasso bisettimanale.

Foto: REUTERS/Luis Cortés/Archivio

L'aumento complessivo dei prezzi è stato dello 0,48% rispetto all'ultima metà di febbraio, un aumento inferiore allo 0,52% previsto da alcuni analisti.

L'inflazione core, che elimina i prezzi dei prodotti più volatili, è aumentata dello 0,35% bisettimanale e del 6,68% all'anno. Anche questo aumento è leggermente inferiore a quanto previsto dal mercato.

Tuttavia, i prezzi continuano a crescere a un ritmo superiore alla media degli ultimi 10 anni.

I prodotti che hanno avuto un leggero aumento dei loro prezzi erano il gas interno LP, la benzina a basso numero di ottani, l'elettricità, il trasporto aereo, mentre nel cibo c'era una variazione al rialzo nella tortilla, uova, cipolla, avocado, così come nei ristoranti.

Al contrario, prodotti come limone, pollo, patate e chayote avevano prezzi leggermente bassi.

CONTINUA A LEGGERE: