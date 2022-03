Già nell'età della pietra, gli umani usavano le olive come combustibile

Vienna, 24 Mar Il primo utilizzo di pietre di ulivo e legno d'ulivo come combustibile risale all'età della pietra, in particolare circa 100.000 anni fa, sulla costa atlantica del Marocco, secondo uno studio condotto dall'Istituto di Botanica dell'Università di Innsbruck (Austria). Fino ad ora si sapeva che la coltivazione era particolarmente apprezzata circa 6.000 anni fa, durante il Neolitico, ma questa nuova ricerca fa luce sul suo utilizzo in un periodo precedente. Sotto il titolo «Il primo utilizzo delle olive in Africa circa 100.000 anni fa», i risultati della ricerca, a cui hanno partecipato scienziati di diversi paesi, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Plants. In una dichiarazione rilasciata questo giovedì, l'Università di Innsbruck spiega che lo studio si basa sull'analisi, effettuata a Innsbruck (Austria) e Tolosa (Francia), dei test di carbone e frammenti carbonizzati raccolti nel 2009 e nel 2010 nelle grotte marocchine di El Mnasra e El Harhoura. Le grotte, scoperte nel 1956 e nel 1977, sono considerate particolarmente preziose perché hanno fatto reperti che permettono una nuova luce sull'evoluzione dell'essere umano in Africa. I ricercatori hanno scoperto che l'81% dei semi ha trovato olive selvatiche, mentre il 16% era in cattive condizioni e non è ancora a conoscenza del tipo di pianta del restante 3%. L'analisi di questi test ha rivelato che centomila anni fa gli umani mangiavano prima il frutto (oliva) e poi rompevano deliberatamente le ossa per bruciarle in modo più efficiente. I noccioli di olive spezzati e secchi permettono di fare un fuoco lento senza fumo eccessivo, rendendo più facile cucinare e vivere in spazi chiusi, come nelle grotte, ricorda la nota. A questo proposito, i ricercatori non sono stati in grado di confermare l'uso delle olive per il cibo, ma presumono di averlo fatto. «Sarebbe possibile che interi rami di ulivo fossero gettati nel fuoco e che i frutti appesi su di essi bruciassero semplicemente», spiega Laurent Marquer, coordinatore dello studio e ricercatore presso l'Università di Innsbruck, nella dichiarazione. «Tuttavia, avremmo dovuto trovare nuclei interi invece di molti frammenti, quindi tutto indica che la gente lo ha mangiato prima e poi li ha rotti», aggiunge. CAPO msg/wr/icn