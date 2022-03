Estiwar G ha flirtato ancora una volta con Claudia Bahamón e Carlos Báez si è congratulato per aver presentato un piatto unico in «MasterChef Celebrity»

Questo mercoledì è arrivata la sfida che molti fan di «MasterChef Celebrity» stavano aspettando: quella della scatola misteriosa; e prima di aprirli, Jorge Rausch aveva previsto che ognuno sarebbe stato diverso, e in effetti lo era.

Quando sono stati scoperti, le celebrità hanno trovato una spiacevole sorpresa per molti: parti come gli occhi, il cervello e il chunchullo del manzo integravano le scatole. Immediatamente, la stragrande maggioranza dei concorrenti ha espresso volti di evidente disgusto, a partire da Tatán Mejia e Carlos Báez. Pertanto, il test consisteva nel fare una preparazione con quelle parti, non prima di pulirle bene, specialmente il cervello.

Tutte le celebrità hanno avuto 60 minuti per preparare, in base alla loro creatività, un piatto che avesse un buon sapore e che li rendesse degni dell'unica spilla immunitaria in gioco. Nessuno è iniziato come un grande favorito, tranne Estiwar G, che ha dovuto fare chunchullo, un elemento facile per lui considerando i «toxitour» che ha fatto a Bogotà e per i quali è famoso.

Toccava anche a Carolina preparare un piatto con l'intestino del manzo, e nel giro degli chef per le cucine, ha indicato che avrebbe «internazionalizzato il chunchullo». Da parte sua, Tatán ha detto che avrebbe fatto un sofrito con gli occhi, e Natalia ha detto a Nicolás de Zubiria che aveva in mente di fare delle fette di cervello con banane mature.

Dopo il tempo stabilito per fare i preparativi, le celebrità si sono preparate per la fase di valutazione. Solo cinque sono passati davanti ai giurati, e il primo di loro è stato Carlos, che ha sorpreso gli chef con dei tacos con gli occhi chiamati «oops, questo non me lo aspettavo». Nicolás de Zubiría è stato il primo a passare e ha detto che il piatto era «fenomenale», e Jorge Rausch ha finito di catapultarlo dicendo che era la prima volta, in tutta la competizione, che un concorrente presentava un piatto con gli occhi cotti alla perfezione.

Il secondo ad avanzare al leggio fu Estiwar G, ufficialmente chiamato «il re di chunchullo». Come previsto, il suo piatto era uno dei preferiti dei giudici, come i pezzi di cinchulin ripieni in una base di banana, combinati in modo buono. Ma quella stagione dell'influencer aveva un nome e un cognome: Claudia Bahamón e lui glielo facevano sapere mentre Rausch, Carpentier e de Zubiria assaggiavano il piatto.

«Il mio chunchullo è una tattica per sedurre Claudia Bahamón», ha detto l'uomo di Bogotà.

Aida Morales è stata la quarta partecipante a passare. La 'regina del chunchullo' ha raccontato un'emozionante storia di famiglia intorno alla sua creazione che ha deliziato anche i giudici esigenti. D'altra parte, Manuela González e Isabella Santiago sono state le ultime a esporre le loro opere. Il primo preparava delle «crocchette ben ponderate» con il cervello, e sia Rausch che Carpentier sostenevano che fosse necessario del sale sulla copertura delle viscere. Da parte sua, la modella venezuelana è stata interrogata sulle sue costole perché alcune patate erano crude.

Sebbene non tutti siano passati, la decisione delle giurie non è stata difficile, tuttavia, hanno scelto Aida Morales come vincitrice della sfida, ma hanno anche fatto una menzione speciale a Carlos per il suo successo nella competizione. All'interno della discussione dei tre chef è arrivato il piatto di Estiwar G, ma per decisione unanime ha vinto quello dell'attrice che sarà immune alla prossima sfida della creatività.

