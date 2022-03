Ecco come funzionava la miniera di criptovaluta trovata a Conalep de San Luis Potosí

Le autorità di San Luis Potosí hanno scoperto una miniera di criptovaluta in un campus del National College of Technical Professional Education (Conalep) all'interno dell'entità.

Questo è stato stabilito a seguito di un intervento della Polizia Cibernetica dello Stato presso la Direzione Generale del sistema Conalep a seguito di una denuncia del campus.

Secondo le autorità, è stato aperto un kit investigativo per localizzare i sospettati dell'atto, oltre al fatto che si ritiene sia coinvolta una rete di funzionari pubblici.

Questo intervento è stato effettuato dopo che il direttore generale, Patricia Álvarez Escobedo, ha chiesto all'agenzia governativa di analizzare l'area della tecnologia dell'informazione a causa di un problema nel funzionamento delle apparecchiature informatiche.

Nello svolgimento delle indagini, elementi della Cyber Police hanno trovato prove di mining di criptovaluta su due computer e due server.

Il mining di criptovaluta comporta l'elaborazione della valuta digitale attraverso un complesso «processo di risoluzione di un problema matematico», secondo le informazioni del Ministero della Pubblica Sicurezza (SSP) di San Luis Potosí, che non può essere risolto manualmente.

(foto: Facebook/ @sspslp)

Richiede quindi un computer «o più collegati a una rete di canali a blocchi» con molta potenza computazionale ed energetica. In questo caso, gli elementi dell'unità hanno trovato due apparecchiature informatiche e due server che sono stati utilizzati, sfruttando l'energia del sistema del campus, per questa attività.

Una volta che il sistema informatico risolve il problema matematico, le criptovalute vengono assegnate come ricompensa.

Il mining di criptovalute, un processo completamente digitale, richiede diversi computer poiché questo puzzle di solito diventa più difficile man mano che vengono aggiunte più macchine alla rete, quindi è necessaria più potenza per risolvere i puzzle.

Questa attività viene solitamente svolta da persone indipendenti che traggono vantaggio dalla creazione di valute digitali.

I miner indipendenti aggiungono la loro potenza di calcolo ai pool, dove ognuno contribuisce con una percentuale del totale. Quando viene scoperto il risultato del problema, i profitti vengono distribuiti tra tutti i minatori coinvolti.

Le prove sono state trovate sui computer del campus, che erano ancora in attività (foto: Facebook/ @sspslp)

Questi computer contenevano il software, l'hardware e la configurazione necessari a tale scopo, nonché un portafoglio individuale in cui accumulavano profitti.

Per questo motivo, le autorità hanno scoperto che le attrezzature svolgevano ancora lavori minerari utilizzando attrezzature e risorse (elettricità e internet) di proprietà dell'istituto scolastico Conalep in ogni momento.

Allo stesso modo, questo tipo di attività, che richiede una grande quantità di energia, si rivela fatale per l'ambiente. Poiché in alcuni casi le aziende informatiche vengono utilizzate per 24 ore, producono un'enorme quantità di anidride carbonica.

Con migliaia di minatori in tutto il mondo che mantengono numerosi computer al lavoro per risolvere enigmi matematici per giorni e giorni, l'impronta di inquinamento diventa maggiore. È stato affermato che questo è paragonabile al consumo di energia di interi paesi.

Va detto che da parte dell'area legale del sistema educativo, la denuncia corrispondente è stata presentata all'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato per determinare il luogo in cui si trova e imporre le sanzioni corrispondenti ai dipendenti pubblici, poiché si presume che milioni di dollari sono stati generati.

