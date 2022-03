Duque afferma che il mondo sta vivendo tempi di «incertezza» a causa del covid-19

Bogotá, 24 Mar Il presidente colombiano Iván Duque ha detto giovedì che il mondo sta vivendo tempi di «volatilità» e «incertezza» accentuati dalla pandemia di coronavirus ed è per questo che sono necessarie azioni per educare i giovani alle competenze lavorative per affrontare le sfide che le circostanze impongono. Ciò è stato assicurato dall'istituzione a Cartagena de Indias del quarto vertice sulle competenze dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (Skills Summit 2022), a cui ha partecipato anche il Segretario generale di tale organizzazione, Mathias Cormann. «Stiamo vivendo circostanze globali che potrebbero essere definite come tempi di volatilità, incertezza, tempi di complessità e tempi di ambiguità e che sono state aggravate dalle circostanze devastanti di questa pandemia di covid-19», ha affermato il capo dello Stato. Ha poi aggiunto che queste circostanze diventano più difficili e «a volte assurde, quando ci sono folli atti di violenza come quelli che hanno portato a questi attacchi crudeli, disumani e inspiegabili» da parte della Russia all'Ucraina. D'altra parte, Duque ha sottolineato che la Colombia è stata uno dei paesi membri dell'OCSE che ha affrontato meglio il coronavirus e anche uno di quelli che è riuscito a recuperare la sua economia più velocemente. L'OCSE ha accolto la Colombia come membro dell'organizzazione nel 2020 a seguito di un processo di adesione iniziato nel 2013 e ne ha fatto il 37° membro, il terzo membro in America Latina a far parte di questo club di buone pratiche. Questo vertice si concentra sul rafforzamento delle competenze per l'equità e la sostenibilità, fornendo opportunità efficaci di miglioramento e riabilitazione per la società nel suo insieme. «Voglio fare un invito speciale ai paesi dell'OCSE: noi paesi dobbiamo sviluppare, implementare e guidare, l'unione di due concetti: sostenibilità e tecnologia, che possono unirsi e chiamarlo in un modo, come la sostenibilità», ha detto Duque. RECUPERO SOLIDO MA IRREGOLARE Da parte sua, il segretario Cormann ha sottolineato che le economie dei paesi dell'OCSE si sono riprese «solidamente», anche se ha ammesso che il processo è «irregolare». Ha indicato che la ripresa «ha creato pressione sulla catena di approvvigionamento globale» e che è aggravata dalla guerra che coinvolge Russia e Ucraina, che colpisce il mercato energetico internazionale e le proiezioni economiche. Ha anche ricordato che la Colombia ha accolto quasi due milioni di venezuelani per «dare loro una nuova possibilità» e ha anche detto che la Polonia sta ricevendo un gran numero di persone in fuga dall'Ucraina, quindi ha sostenuto che queste persone ricevano una formazione per essere in grado di integrarsi nell'economia dei paesi. Il vertice, che si concluderà questo venerdì, ha come tema «Rafforzare le competenze per l'equità e la sostenibilità». Comprende ministri, ambasciatori ed esperti di 35 paesi dell'Organizzazione e sette agenzie globali. CAPO com/jga/rrt