Criticano Claudia López per aver detto a una madre che sosteneva percorsi scolastici di aver parlato «senza saperlo»

Una nuova falsa partenza del sindaco di Bogotà, Claudia López, l'ha coinvolta in una polemica sui social network a causa della risposta che ha dato a un gruppo di genitori che l'hanno rimproverata per non aver fornito percorsi scolastici a diverse scuole pubbliche della capitale.

Gli eventi si sono verificati venerdì scorso, 18 marzo, ma solo fino a questa settimana sono diventati virali sui social network, dopo che la consigliera di Bogotà Lucia Bastidas, che è membro dell'Alleanza Verde, lo stesso partito del presidente, ha pubblicato il video.

«Sindaco, non ci hanno dato una risposta, vogliamo una risposta, dentro (la scuola) non ci hanno detto niente, che soluzione ci danno?» , ha notato i partecipanti degli studenti della scuola Rafael Bernal Jiménez, situata sulla 30a gara con 75a strada.

A queste accuse, Claudia López ha risposto con veemenza e, usando i suoi termini familiari, ha assicurato una delle madri che l'hanno rimproverata di «parlare senza saperlo».

Pochi istanti dopo, la sovrana salì sulla bicicletta che stava guidando e lasciò il posto, senza rispondere alle richieste dei cittadini in questione. «Se n'è andato e non è successo niente», ha detto uno dei cittadini.

Le immagini non rientrarono affatto bene nell'opinione pubblica e diversi netizen, guidati dalla stessa Lucia Bastidas, inviarono aspre critiche al borgomastro. «Gli stessi genitori della scuola Rafael Bernal Jiménez hanno affrontato Claudia López sulle irregolarità nel servizio di rotte che i loro figli non hanno ancora e hanno voltato le spalle a loro, nemmeno il Ministero della Pubblica Istruzione risponde. Cosa stanno aspettando?» , ha interrogato il lobbista.

Va notato che le proteste di alcuni genitori di Bogotà sono dovute al fatto che diverse istituzioni educative della città hanno scarsi mezzi di trasporto per i bambini, specialmente quelli che vivono nelle zone rurali di Ciudad Bolivar, che ha adulti disperati, che non sanno come prendere e portare i bambini a scuola, poiché non hanno i soldi per pagare un servizio separato.

Tuttavia, di fronte alle continue lamentele, il Ministero della Pubblica Istruzione ha insistito affinché il problema fosse risolto. Infatti, il segretario Edna Bonilla ha più volte annunciato che il Distretto sta lavorando per risolvere questi problemi e il piano di emergenza sta procedendo normalmente.

Anche la reazione del sindaco Claudia López ha ricevuto critiche dall'uribismo. Ad esempio, il consigliere Andrés Forero, del Centro Democratico, è andato in fuga contro il presidente e l'ha interrogata per non avere empatia. «Sta parlando senza saperlo, mi sono tuffato». Questa è la sfortunata risposta di Claudia López ai genitori che le chiedono una soluzione al problema di cui soffrono con gli itinerari scolastici. Che arroganza e mancanza di empatia da parte del sindaco!» , ha detto il lobbista uribista.

Da parte sua, poche settimane fa, il Segretario alla Mobilità, Felipe Ramírez, ha spiegato in un video sui social network le nuove misure adottate dall'amministrazione López per migliorare la mobilità dei bambini sull'autostrada Norte, che affrontano anche lunghe ore in trancones per andare a studiare.

CONTINUA A LEGGERE: