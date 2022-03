Chimy Ávila: «Se la Spagna mi chiama, dico di sì»

Pamplona, 24 Mar Il giocatore argentino di Osasuna Chimy Ávila ha mostrato in un programma sportivo nel suo paese la sua volontà di giocare con la nazionale Spagnola nel caso in cui la squadra nazionale gli offrisse questa opportunità. «Ho sangue argentino, ma molte volte la mia testa pensa cosa sto facendo di sbagliato o cosa succede che non ho l'opportunità», ha detto in un'intervista al canale argentino TNT Sports. L'attaccante rosso non si è nascosto e ha ammesso quanto segue riguardo alla squadra guidata da Luis Enrique: «Ho i documenti per rappresentare la Spagna e, se mi convocano entrambe (squadre nazionali) insieme, sarebbe difficile scegliere. Ma se mi chiamassero dalla Spagna direi di sì, non ne dubito». Non è la prima volta che dimostra il suo affetto per il paese in cui gioca. In un'intervista con Efe a metà febbraio, ha sottolineato la sua disponibilità a ciò che ha confermato ieri. La Coppa del Mondo si terrà il prossimo inverno e l'attaccante dell'Osasuna sta attraversando un buon momento di forma. «Sappiamo cosa rappresenta Messi e oggi giocare contro il Barcellona senza di lui cambia molto. La Liga gli manca molto», ha detto Chimy quando gli è stato chiesto della partenza della stella argentina e attuale giocatore del PSG. Oltre alle questioni sportive, durante il periodo in cui era in diretta, il «Comandante» non ha scosso il polso quando si è trattato di chiacchierare di questioni più personali con cui ha più di una volta dato notizia ai media. Il rosarino ha raccontato un duro aneddoto: «Ho suonato nel mio quartiere e ho visto persone fucilate davanti a me per una penalità o per non voler pagare le cose quando hanno perso». Riferendosi ai suoi ex amici, Avila ha notato la seguente testimonianza: «Ho due o tre dei venti amici che eravamo, quelli che non sono privati della loro libertà. Altri, quando vado in Argentina, vado a trovarli in un cimitero perché è la realtà dei quartieri poveri e delle persone che crescono in quegli ambienti». Ha avuto il tempo di ricordare una storia curiosa con suo fratello e attuale calciatore del Boca Juniors Gastón Ávila: «Siamo cresciuti giocando nel quartiere. Una volta abbiamo giocato una finale la sua squadra contro la mia e quando ci siamo affrontati stavo per rinchiuderlo e lui è andato con tutto e mi ha gettato in un fosso. La prossima commedia l'ho colpito con un ananas e l'ho svenuto. Mi sono spaventato, ho iniziato a piangere e poi è stata una tranquillità quando si è svegliato e l'ho abbracciato». «Ma dopo quel giorno, che era il 24 dicembre, notte di Natale, ho detto alla mia famiglia che non avrei mai più giocato contro mio fratello», ha aggiunto l'ex Huesca e ha detto: «Penso di essere una persona molto buona, ma quando entro in campo non conosco me stesso». «Dico sempre ai ragazzi che in campo combatto con chiunque, ma ho intenzione di difenderlo. Dico anche loro di difendere quella palla che è quella che può dare da mangiare alle mie figlie», ha detto su come viene presa ogni partita.