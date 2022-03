Chiedono a Biden di abrogare la politica che consente la rapida deportazione degli immigrati

Miami, 24 Mar I membri del Congresso e gli attivisti hanno chiesto giovedì al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di abrogare completamente la politica di immigrazione che consente la deportazione automatica degli immigrati privi di documenti detenuti al confine, considerandola una misura «anti-immigrati». In una teleconferenza, la deputata federale della Florida Sheila Cherfilus-McCormick ha affermato che l'applicazione del titolo 42 del Public Health Safety Act, che consente l'espulsione immediata dei richiedenti asilo, nega di fatto il «giusto processo di migliaia di immigrati» che sono stati detenuti presso il confine meridionale. Cherfilus-McCormick ha fatto riferimento all'esenzione da questa misura imposta dall'amministrazione del presidente Biden per i minori non accompagnati senza documenti e, di recente, per i rifugiati ucraini. «È imperativo per me che tutti abbiano gli stessi diritti», ha detto il legislatore democratico, figlia di haitiani emigrati negli Stati Uniti e che, dopo un'elezione speciale nel gennaio di quest'anno, ha vinto il seggio vacante a causa della morte del legislatore Alcee Hastings. Il titolo 42 è stato applicato dal governo dell'ex presidente Donald Trump (2017-2021) come misura per contenere le infezioni da covid-19, ma, come hanno detto oggi legislatori e attivisti, la misura viola gli standard internazionali in materia di asilo e diritti fondamentali secondo le leggi statunitensi. «È molto difficile mantenere una posizione morale» se il Titolo 42 viene mantenuto, ha detto la deputata della Florida Dotie Joseph, che ha confessato che «le spezza il cuore» vedere il «danno» fatto alle famiglie di immigrati. Il democratico ha criticato il fatto che il governo Biden mantenga il titolo 42 nonostante le opinioni opposte fornite da professionisti della salute, esperti nella difesa dei minori e gruppi per i diritti umani su una politica che, ha detto Joseph, ha una presa «zero» nella scienza. La sua collega al Congresso della Florida Marie Woodson ha osservato che molti esperti hanno considerato il titolo 42 applicato in modo sproporzionato per espellere latinos, haitiani e immigrati neri senza documenti in generale. «Haiti ha subito tante crisi, non è solo povertà, è l'instabilità del Paese», ha detto, dopo aver chiesto l'espulsione degli immigrati senza documenti dalla nazione caraibica, da dove negli ultimi mesi si è scatenata un'ondata migratoria verso gli Usa. L'avvocato specializzato in immigrazione e diritto civile Ira Kurzban ha dichiarato in teleconferenza che il titolo 42 ha più uno scopo politico, aggiungendo che «non è una misura sanitaria o ha qualcosa a che fare con il covid». «Non c'è motivo di imprigionare le persone che vengono ai nostri confini per chiedere asilo», si è rammaricato. La richiesta di questo giovedì arriva il giorno dopo che una coalizione di 87 organizzazioni ha inviato una lettera all'amministrazione del presidente Biden chiedendo la fine del titolo 42, che a questo punto mette a rischio la fiducia riposta nell'attuale governo. «All'inizio di giugno 2021, alcuni rapporti indicavano che l'Amministrazione stava considerando di revocare la politica alle famiglie e agli adulti verso la fine di quell'estate. Questi piani sembrano essere stati abbandonati», hanno scritto i firmatari della lettera, coordinati dai gruppi Haitian Bridge Alliance e Immigration Hub.