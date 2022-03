«Cerchiamo di ispirare»: Grupo Firme verso i suoi storici concerti al Foro Sol

Eduin Caz e compagnia, del Grupo Firme, si sono riuniti al Sol Forum dell'Autódromo Hermanos Rodríguez, Città del Messico, per raccontare le loro aspirazioni e sogni su quello che sembra essere il più grande risultato della loro carriera: tre date complete sul palco vinte da Rolling Stones, Madonna, AC/DC, tra molti altri.

Nella voce della band stessa, la loro diffusione era quella di raggiungere un forum, o per raggiungere obiettivi molto più piccoli, perché pensavano che fosse una grande responsabilità; tuttavia, il «secchio di acqua fredda» di vendere a tempo di record è stato ciò che li ha fatti iniziare a credere nella vera magia del Grupo Firme.

«Volevamo riempire le pulci, a Tijuana e il manager mi ha messo in testa il Sol Forum, ho detto che se non lo facciamo, non lo sapremo mai, che non c'è e ora andiamo per sì. Quando abbiamo iniziato a fare più cose per essere qui, la mente si è aperta e abbiamo iniziato a ricevere idee più folli e volevamo più cose, e le raggiungeremo», ha detto il cantante del gruppo.

Grupo Firme ha assicurato che il loro obiettivo in ogni passo che fanno come artisti, è esclusivamente quello di ispirare gli altri a realizzare i loro sogni (Foto: Gustavo Azem/Infobae Mexico)

D'altra parte, hanno assicurato che vivere con il successo che Grupo Firme li ha portati nelle loro vite non è facile, ma cercano di adattarsi ad esso e lo provano nel migliore dei modi, avendo sempre cura dei passi che compiono, perché il messaggio che vogliono trasmettere al loro pubblico è quello di ispirazione, che sanno che i sogni possono sempre essere realizzati.

In questo contesto, ha assicurato che molto ha a che fare con il modo in cui appaiono, si vestono e si esprimono. «Quando arriva il successo, se arriviamo qui con infradito o pantaloncini, dirai, pinche morro tacuache, che non sembra un artista, non lo rispetto», ha detto il cantante.

Tutto è iniziato, ha detto, perché ha visto un commento di una signora sui social media, che le ha detto che lo prende solo, nella peda, e questo è un cattivo esempio per suo figlio, quindi non ha voluto esporlo né ai suoi video né alla sua musica. È così che è arrivato il cambiamento, per avvicinarsi a più persone e far crescere la loro base di fan.

«Ha ragione, ho detto loro che lo porteremo giù alla tomadera, siamo entrati in palestra, che c'è un cambiamento radicale nella vita e non vedere che nient'altro prendiamo, stiamo cercando di ispirare. Non possiamo andare a litigare con la signora, vogliamo che si senta felice e lo porti al concerto, ci sono già due biglietti venduti. Sempre nel modo in cui ti vedono, ti trattano», ha detto Eduin Caz.

Infine, hanno sfoggiato la moda che hanno iniziato come Grupo Firme, anche una delle chiavi del successo della loro fama: registrare tutti i tipi di duetti con i loro colleghi nella regione messicana, non importa quanto grande o piccolo fosse il loro nome all'interno del settore.

L'importante, hanno detto, era dare sostegno a tutti coloro che sono partiti da zero, proprio come avrebbero voluto essere sostenuti. Alla fine questo ha finito per esplodere e incoraggiare gli altri a fare lo stesso, il che ha giovato a tutti.

«Grupo firme è in cima e ci deve essere un declino, ma stiamo lavorando per farlo molto tardi, stiamo lavorando per farlo venire lentamente, e abbiamo iniziato a fare duetti con molte persone della regione, e il tema del Grupo Firme, l'amicizia, ha iniziato a funzionare. Il regionale ha iniziato a fare molti duetti e ha funzionato per tutti noi, tutti ne hanno beneficiato»

Infine, hanno confessato di avere alcune sorprese in mano, che vanno dalla prima di una canzone con il cantante colombiano Camilo, a un tour dello stadio nelle principali città del Messico e degli Stati Uniti, nonché una data vicina da rivelare a «la fiera più importante del paese», sarà la Fiera Nazionale di San Marcos?

La prima data della band, annunciata per il 25 marzo 2022 al Foro Sol di CDMX, è stata venduta a tempo di record. Meno di 45 minuti. È così che hanno deciso di continuare con i concerti che potrebbero rappresentare un disco oggi.

Il secondo appuntamento, il 26 marzo, è andato esaurito fino all'ultimo biglietto. Non è stato lasciato un angolo libero dall'immenso stadio che un tempo era la casa della squadra di baseball dei Diablos Rojos. Si prevede, per il momento, circa 200mila persone tra tutte le date.

L'ultima data è stata aperta il 24 marzo 2022, diventando la prima ad essere tenuta all'interno della capitale messicana. Anche completamente esausto, mi dispiace darti la cattiva notizia, ma ce n'è una buona, perché hanno annunciato una quarta data fino al 7 maggio.

I biglietti sono in vendita attraverso il sistema Ticketmaster, per telefono, il suo sito Web o presso le biglietterie del Palacio de los Deportes, a Città del Messico, e in luoghi stabiliti in centri commerciali, negozi, ecc.

