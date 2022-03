Bruno Pacheco dopo non aver partecipato alle citazioni in giudizio: «Se il procuratore mi dice di andare adesso, andrò»

L'ex segretario presidenziale Bruno Pacheco ha giustificato le sue assenze alle citazioni fiscali notando che «viene attaccato da tutte le parti ». Questo è poco più di una settimana dopo la pubblicazione di un video in cui si sente dire che collaborerà con il sistema giudiziario nelle indagini che continuano contro di lui. L'ex funzionario governativo di Pedro Castillo era stato convocato per lunedì 14 e martedì 22 marzo, ma in entrambi i casi non ha riferito al uffici appropriati.

«Non sto scappando dalla giustizia. Da quando è iniziato il procedimento per me e per il governo, ho potuto collaborare con il Ufficio del Procuratore. Se l'accusa mi dice di andare subito, me ne vado. Non ci sono problemi, ma sfortunatamente vengo attaccato da tutte le parti», ha detto Pacheco.

10-11-2021 L'ex segretario generale della presidenza peruviana Bruno Pacheco POLITICA Europa Press/Contatti/Trade

Inoltre, Pacheco ha osservato di aver percepito che alcune autorità avrebbero agito contro di lui. «Mi sembra che anche i pubblici ministeri siano contro di me perché vedo che non mi stanno dando le cartelle, ho bisogno delle cartelle per poterci arrivare, altrimenti come posso fare la mia difesa», ha detto.

Allo stesso modo, le critiche dell'avvocato di Pacheco, José Nuñez, al lavoro delle autorità sono scomparse. «Ad oggi, la Procura non si è conformata alla consegna del fascicolo fiscale che era stato richiesto; quindi di cosa può essere informato il mio imputato se non sa di cosa è accusato o le accuse per le quali deve rispondere? Per questo il mio imputato fino ad oggi non ha partecipato e viene chiesto in modo tempestivo per la riprogrammazione», ha detto.

PAROLE CHE HANNO PRESO IL VENTO

«Voglio rivolgermi alle autorità e alle persone in generale per dire quanto segue: sono disposto a collaborare con la giustizia e dire la verità in tutti i casi che mi sono collegati», sono state le parole di Bruno Pacheco in un video che annunciava una presunta collaborazione con il sistema giudiziario giorni dopo il dichiarazioni di Karelim López dinanzi alla Procura.

«State tranquilli, se qualcuno è colpevole o innocente, lo dirò, ma sarà davanti a un giudice o a un pubblico ministero. Credo anche che un essere umano abbia il suo limite e io sono arrivato al mio. Ecco perché, senza paura di sbagliarmi, affermo che la mia mano non tremerà nel segnalare persone colpevoli o innocenti nell'unico impegno che ho per la difesa del popolo del Perù», ha aggiunto.

Va ricordato che tra le varie domande contro Pacheco, quella che ha attirato maggiormente l'attenzione è stata il ritrovamento di 20.000 dollari nel suo ufficio all'interno del Palazzo del Governo. «Sono stati avviati procedimenti preliminari contro Arnulfo Bruno Pacheco Castillo e i responsabili del presunto reato contro la pubblica amministrazione sotto forma di traffico di influenza leso dallo Stato», ha pubblicato la Procura della Repubblica sul motivo dell'intervento.

«Prima Karelim Lopez. Ora Bruno Pacheco vuole collaborare con la giustizia e denunciare gli atti illeciti di Castillo e del suo governo di corruzione. Entrambi ricevono minacce di morte. Cosa si aspettano le autorità per fornire loro garanzie personali? Sicuramente hanno molto da raccontare», è stata la reazione della deputata Patricia Chirinos di Avanza Pais dopo la trasmissione del suddetto video. Tuttavia, da allora l'ex membro del governo interrogato ha solo eluso i suoi obblighi nei confronti delle autorità che indagano sui casi in cui è coinvolto.

