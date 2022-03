Borrell afferma che l'eredità di Albright è oggi «più importante che mai»

Bruxelles, 24 mar L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, è rimasto «profondamente rattristato» dalla morte dell'ex Segretario di Stato Madeleine Albright (1997-2001), la cui «eredità è oggi più importante che mai». «Profondamente rattristato dalla scomparsa di Madeleine Albright», ha confessato il capo della diplomazia europea sul suo profilo Twitter ufficiale. La democratica «è stata la prima donna a ricoprire la carica di Segretario di Stato, e ha contribuito attivamente alla politica mondiale, dal Corno d'Africa e dalla Bosnia-Erzegovina al Medio Oriente. Ha difeso la pace e la democrazia in tutto il mondo», ha detto Borrell. «La sua eredità è oggi più importante che mai», ha concluso il capo degli Affari Esteri e della Difesa dei Ventisette. Secondo la sua famiglia, Albright è morta mercoledì di cancro, circondata dai suoi cari, all'età di 84 anni. Con l'arrivo di Bill Clinton alla Casa Bianca (1993-2001), Albright è stata nominata Ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, incarico che ha ricoperto tra il 1993 e il 1997, e in seguito è stata presentata in anteprima come prima donna a capo del Dipartimento di Stato. Albright divenne il volto della diplomazia statunitense dopo la Guerra Fredda e, come Segretario di Stato, sostenne l'espansione della NATO e difese la necessità di intervenire nelle guerre balcaniche, scommettendo sulla riduzione degli arsenali di armi nucleari. CAPO cat/mb/ah