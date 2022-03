Almeno 28 morti nel doppio attacco di al-Shabab nella Somalia centrale

Mogadiscio, 24 Mar Almeno 28 persone sono state uccise - tra cui la deputata federale Amina Mohamed - ieri sera in un doppio attacco del gruppo jihadista Al Shabab nella città di Beledweyne, nella Somalia centrale, le autorità hanno confermato oggi a Efe. «Abbiamo registrato 28 morti e 35 feriti negli attacchi di Beledweyne. La maggior parte dei feriti sarà trasferita a Mogadiscio in modo che possano ricevere cure mediche», ha detto a Efe il governatore della regione di Hiran (la cui capitale è la città), Ali Jayte Osman. In un comunicato raccolto dai media locali, il gruppo jihadista somalo Al Shabab ha rivendicato la responsabilità di questi attacchi. CAPO ma/pm/pa/hma