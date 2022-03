A che ora viene presentata la tanto attesa seconda stagione di «Bridgerton»?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Arriva finalmente la premiere della tanto attesa seconda stagione di Bridgerton, la fortunata serie Netflix. Il pubblico sarà ancora una volta affascinato dai grandi palcoscenici e costumi degli anni della reggenza nel Regno Unito, ma invece dell'amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il duca di Hastings (Regé-Jean Page, che non torna nei nuovi capitoli), questa volta la tensione drammatica sarà ambientato in un triangolo amoroso.

A partire da venerdì 25 marzo, questa straordinaria serie - il primo risultato di un accordo commerciale a lungo termine tra la piattaforma e la creatrice di Grey's Anatomy, Scandal e Inventing Anna Shonda Rhimes - presenterà le presentazioni del visconte Anthony (Jonathan Bailey), che è disposto a sereno, maturare e trovare una moglie, anche se i suoi sentimenti non lo accompagnano. Comincia a corteggiare Edwina (Charithra Chandran), una nuova arrivata dall'India con la sua famiglia, e senza rendersene conto si innamorerà della sorella della giovane, Kate (Simone Ashley), che apparentemente concentra tutto ciò che odia, e lo guarda con simile diffidenza.

Realizzata da Chris Van Dusen, questa seconda stagione sarà piena di momenti scomodi, comici e non tanto, per i tre protagonisti. A che ora puoi iniziare a viverli, a seconda di dove ti trovi in America Latina?

Messico: 2:00 a.m.

Perù: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00

Ecuador: 3:00

Bolivia: 4:00

La seconda stagione si concentra su un triangolo amoroso. (Netflix)

Venezuela: 4:00

Paraguay: 4:00

Porto Rico: 4:00

Cile: 5:00

Argentina: 5:00

Uruguay: 5:00

Il pubblico sarà ancora una volta affascinato dai grandi palcoscenici e dai costumi degli anni della reggenza nel Regno Unito. (Netflix)

Lo sfondo di questa storia uscita alla fine del 2020 è la vita della famiglia Bridgerton, formata da Lady Violet (Ruth Gemmell), viscontessa e vedova di Bridgerton, e dai loro otto figli: i ragazzi Anthony, Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton) e Gregory (Will Tilston) , e le donne Daphne, Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes) e Giacinto (Florence Hunt). Portano il pubblico attraverso le sale da ballo di Mayfair, l'esclusivo quartiere londinese, e i palazzi di Park Lane, con i loro formalismi sociali e i loro giochi di potere.

La seconda stagione tratterà anche del avanti e indietro dei Featheringtons, che devono accogliere il nuovo erede della famiglia, e della storia di Penelope (Nicola Coughlan), uno dei personaggi più interessanti della serie, che conserva le informazioni di chi è vicino a loro per essere pubblicate su un giornale come pettegolezzo.

