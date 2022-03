2-1. Bale voleva

Londra, 24 Mar Gareth Bale, autoostracizzato al Real Madrid, ha aperto la sua barca magica, quella che aveva nascosto per molto tempo e solo calando con la sua nazionale, per segnare i gol che hanno dato al Galles la vittoria sull'Austria (2-1) e che li hanno messi nella finale dei playoff di qualificazione per il Coppa del Mondo del Qatar 2022. 68 anni dopo il Galles sarà in grado di tornare ai Mondiali. E ci proverà con la mano di un Bale che ancora una volta ha dimostrato di avere due facce; quella apatica che viene cancellata dalla Classic a causa di qualche fastidio alla schiena e quella che si veste con la t-shirt 'Red Dragons'. Nonostante non abbia assistito alla partita con il Barcellona, e abbia perso una delle più grandi umiliazioni nella storia recente di Madrid, il gallese si è recato a Cardiff, si è allenato con i suoi compagni di squadra e ha iniziato contro l'Austria. Ha anche avvertito. «Sono mesi che mi preparo per questa partita. Sono pronto a giocare i 120 minuti». Sorprendente, perché da novembre, Bale non ha giocato due partite intere con i «Bianchi». Ma il Galles è un'altra storia. Ha cantato l'inno gallese a squarciagola ed è andato a mangiare gli austriaci. Nei primi minuti sembrava mancare di ritmo. Non aveva la voce che cantava. Harry Wilson era più figo e ha costretto un paio di colpi e un fallo sul bordo della scatola, ma quando la palla è stata piantata davanti, tutti gli occhi erano puntati su di lui. Piazzò la palla, un po' col tacco alla sinistra di Lindner, e si mise a correre. Uno, due, tre, diversi passaggi. Respira, avanza e colpisci con il collo del piede. 'Folha seca' fino alla piazza. Gol, tocca lo scudo e l'affermazione che ha schivato nel Real Madrid era in un angolo del Cardiff City Stadium. Nessuno ricordava che pochi minuti prima Baumgartner aveva scosso il legno dello stadio con un tiro alla traversa. Era già il gioco di Bale. «I giornali spagnoli hanno scritto titoli negativi su Bale in questi giorni, ma quando indossa la maglia gallese scrive i suoi titoli», ha detto il commentatore di Sky Sports. Mentre si discuteva se lo spettacolare gol di Bale fosse il punteggio più bello mai segnato allo stadio di Cardiff, lo stadio di Madrid ha avuto un'altra sorpresa. Quando il secondo tempo è iniziato e il Galles ha avuto un angolo, Bale si è intrufolato tra i difensori centrali. Il gioco non è stato il più pulito possibile, ma ha raggiunto il cuore dell'area. Ben Davies non riusciva a controllarla lì, è rimasta morta e Bale l'ha accolta. Due tocchi, uno per fare spazio e uno per attraversarlo fino alla rete. Il gallese non riusciva a crederci. Domenica non sapevano se potevano giocare e quattro giorni dopo Bale li ha messi in finale per la Coppa del Mondo. Non senza soffrire, perché Ben Davies ha messo un colpo di Sabitzer nella sua stessa porta e ha speziato l'ultima mezz'ora. Niente più conseguenze gravi. Il Galles è a una partita dal tornare ai Mondiali per la prima volta dalla Svizzera 1954. Il tocco finale a una generazione che ha raggiunto le semifinali dell'Euro Cup nel 2016 e ha superato la fase a gironi lo scorso anno. E tutto perché Bale, quando indossa la maglia gallese, fa tornare indietro gli orologi e torna ad essere quello che una volta ha abbagliato il mondo. Il Galles affronterà il vincitore Scozia-Ucraina in casa il prossimo giugno. - Scheda tecnica: 2 - Galles: Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies, Roberts; Wilson, Allen, Ramsey, Williams; James (Johnson, m.88) e Bale (Mepham, m.93). 1 - Austria: Lindner; Seiwald, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Schlager (Lazzaro, m 78), Laimer (Kalajdzic, m 56), Lainer (Gregoritsch, m 89), Baumgartner (Weiman, m 78); Sabitzer e Arnautovic. Gol: 1-0. Bale, m.25, 2-0. Bale, m.51 e 2-1. Davies, pagg., m.65. Arbitro: Szymon Marciniak (POL) ammonisce Wilson (m.60) e Williams (m.95) dai padroni di casa e Baumgartner (m.24) e Lainer (m.88) dai visitatori. Incidenti: Partita corrispondente alla semifinale dei playoff di qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 giocata al Cardiff City Stadium.