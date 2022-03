121-126: I Sixers hanno battuto un noioso Lakers senza LeBron

Los Angeles (USA), 23 Mar I Philadelphia 76ers hanno segnato questo mercoledì una vittoria con più abilità che brillantezza contro i Los Angeles Lakers, che pur non avendo LeBron James hanno offerto un'immagine molto dignitosa e si sono animati fino alla fine (121-126). Joel Embiid (30 punti e 10 rimbalzi) e James Harden (24 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) hanno guidato Sixers che non è riuscito a scendere dal tabellone e in cui, in una notte di pochi lussi, i contributi di Tyrese Maxey (21 punti e 7 assist) e Tobias Harris (20 punti e 7 rimbalzi) erano essenziali LeBron James è uscito all'ultimo minuto a causa di un fastidio al ginocchio in alcuni Lakers che, date le circostanze, hanno combattuto e gareggiato in modo più che accettabile. Per gran parte della serata, Dwight Howard (24 punti e 8 rimbalzi) e Malik Monk (23 punti) sono stati i punti di riferimento inaspettati dei Lakers in attacco, in cui si sono distinti anche Russell Westbrook (24 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) e Carmelo Anthony (20 punti e 7 rimbalzi). I Sixers sono ancora in lotta per i tanto ricercati posti d"onore nei playoff orientali mentre i Lakers dovranno ancora soffrire per assicurarsi il play-in in Occidente. I SIXERS DOMINANO SENZA CHIAREZZA La partita è iniziata con un ritmo lento e pesante, qualcosa che inizialmente sembrava avvantaggiare alcuni Lakers in campo. Stanley Johnson è stata la cifra sorprendente di quei primi dodici minuti con 13 punti per alcuni Lakers che, con un 6 su 9 nelle triple, hanno approfittato di Sixers forse troppo fiduciosi. Joel Embiid è partito al suo solito grande livello (10 punti), ma sono stati tre tre punti di Georges Niang a trattenere alcuni visitatori che non erano entrati completamente nella partita. Malik Monk e Carmelo Anthony hanno prolungato la degna messa in scena dei Lakers nel secondo quarto. Ma era solo questione di tempo prima che i Sixers reagissero. Aumentando la richiesta della loro difesa e correndo in contropiede con facilità, i Sixers hanno ribaltato il punteggio all'intervallo (52-61) affidandosi a un buon secondo set di Tobias Harris (9 punti). Sembrava che i Sixers potessero far saltare il gioco non appena avessero premuto un po' l'acceleratore. Il primo interessato a questo è stato James Harden, molto attivo in un terzo quarto in cui ha segnato 16 punti (di cui 3 triple) per alcuni Sixers che sono riusciti a vincere al momento di 14. Tuttavia, i Lakers hanno risposto meravigliosamente alla sfida. Dwight Howard (10 punti in quel quarto) ha ricordato i suoi anni migliori e ha dominato l'area, Malik Monk (anche 10 punti) ha portato molta freschezza e velocità, e Russell Westbrook e Carmelo Anthony hanno completato un attacco molto ricco dai Lakers. Così, una grande corsa di 14-4, culminata con un canestro sul corno di Wenyen Gabriel, ha permesso ai giocatori viola e oro di raggiungere il quarto quarto con le loro opzioni intatte (91-93). Carmelo e Westbrook presero il comando dell'attacco dei Lakers, ma Tobias Harris e Deandre Jordan riuscirono ad aumentare il vantaggio dei Sixers in attesa che Embiid e Harden tornassero in campo (100-107 con 7.32 sull'orologio). I Lakers hanno insistito, questa volta con il loro sorprendente duo di stelle Monk-Howard, ma 5 punti di fila da Tyrese Maxey hanno reso le cose ancora più difficili per loro (105-114 con 3.23 a sinistra). Solo 6 punti erano i locali con 2 minuti rimasti e 4 punti con 32 secondi sono stati posizionati dietro un canestro di Westbrook dopo aver rubato Harden. Ma i Sixers hanno finalmente chiuso la vittoria dai tiri liberi contro alcuni Lakers che sarebbero stati in grado di avere LeBron per quel risultato serrato. David Villafranca