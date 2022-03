Zelenski parlerà elettronicamente giovedì davanti al Parlamento svedese

Copenaghen, 23 Mar Il presidente ucraino Volodymir Zelinsky parlerà telematicamente giovedì davanti al parlamento svedese, questa istituzione ha riferito oggi, in un nuovo appuntamento nel suo tour virtuale per raccogliere sostegno contro la Russia. Il discorso del presidente ucraino sarà trasmesso nella sala plenaria del Riksdagen (parlamento unicamerale svedese), riservata alle occasioni speciali. «Sono onorato che il Presidente dell'Ucraina voglia parlare al Parlamento con la guerra in corso. Il Parlamento ha approvato iniziative di sostegno uniche per l'Ucraina e continua a sostenere la lotta di quel paese per la libertà «, ha detto il presidente di questa istituzione, Andreas Norlén, in una dichiarazione. Zelenski ha parlato tramite collegamento video ai parlamenti di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, Italia e Israele, tra gli altri. Nel suo ultimo discorso di oggi davanti alla Camera giapponese, ha sostenuto che la pressione internazionale sulla Russia «aiuterà a ristabilire la pace». Come membro dell'Unione europea (UE) la Svezia ha sostenuto sanzioni economiche contro la Russia e inviato armi militari in Ucraina, contrariamente alla sua consueta politica di non inviare armi ai paesi in conflitto, oltre ad annunciare un aumento del suo bilancio per la difesa. Il governo socialdemocratico svedese di minoranza ha tuttavia respinto un cambiamento nelle relazioni del governo socialdemocratico svedese con la NATO, di cui è alleato ma non membro. Il leader dell'opposizione, il conservatore Ulf Kristersson, ha annunciato che farà domanda di adesione all'Alleanza se il suo partito vincerà le elezioni legislative di settembre e ci sarà una maggioranza parlamentare a favore. CAPO alc/jam/jgb