Voto Colombia Martedì 22 marzo: 'Arelys Henao: canzone per non piangere' prevale su altre produzioni

'Arelys Henao: I sing to not cry', di Caracol Televisión, ripete la storia di venerdì 18 marzo: è di nuovo tra i primi 10 posti in classifica. Questa volta, la biovela sul popolare cantante musicale ha ottenuto 12,11, sopra la melodia di venerdì, che era 10,98. Vale la pena ricordare che questo lunedì 21 marzo 2022 è stata una festa.

Inutile dire che la produzione biografica è presente sullo schermo da appena due mesi, poiché la sua data di uscita risale all'11 gennaio.

Per quanto riguarda il secondo posto in questa lista delle prime dieci produzioni più rilevanti, si dovrebbe menzionare «Desafío The Box» (2022), sempre di Caracol Televisión. Il punteggio della competizione sportiva di realtà è stato di 11,38. Questo reality fa anche parte delle anteprime di Caracol per questo 2022, poiché lo scorso 8 marzo è stato quando è iniziato la messa in onda.

'Caracol News', nella sua consegna alle 19:00, è terzo con 10,51 punti. Successivamente, la ripetizione di «New Rich, New Poor» è arrivata quarta, questa volta con un punteggio di 9.42. Vale la pena ricordare che questa soap opera, di Caracol, risale al 2007.

Ora, Canal RCN fa la sua prima apparizione nella lista per conto di «MasterChef Celebrity Colombia (2022), la cui data selezionata nel calendario per la sua prima era il 21 febbraio. Il reality show gastronomico è quinto con 7,93 punti. Per quanto riguarda l'episodio presentato questo martedì 22 marzo, il pubblico colombiano ha visto lo sviluppo di una nuova eliminazione: Jair Romero (attore) è quello che ora guarda caso ha il suo nome riflesso nella lista delle celebrità eliminate.

Celebrità eliminate finora in 'MasterChef Celebrity Colombia' (2022): Luis Eduardo Arango (attore), Martín Karpan (attore argentino), Lady Noriega (attrice e cantante), Jair Romero (attore).

Celebrità che hanno lasciato lo spettacolo: Alexandra Montoya (sosia e comica).

Un altro replay viene riprodotto nell'elenco, in questo caso «Vecinos», di Caracol Televisión. La soap opera è finita al numero sei con un punteggio di 6,98. E «Caracol News», ora in consegna alle 12:30, è settimo con 6.17 punti.

Il replay di «Pure Sangre», di Canal RCN, è ottavo con un punteggio di 6.06. Vale la pena ricordare che la soap opera non è apparsa nella lista venerdì 18 marzo 2022. La data di uscita originale di questa storia è il 2007.

'Noticias Caracol' è ancora una volta presente nella Top 10, ora con la sua trasmissione delle 23:30, che è nona con un punteggio di 5.62. 'Kizim', come venerdì 18 marzo, è al decimo posto con 5,21 punti. Questa storia è una serie turca seguita da Caracol Televisión.

Rating Colombia martedì 22 marzo 2022. Foto: Twitter

