Venezuelan porta la sua esperienza da migrante a teatro negli Stati Uniti

NEW YORK (AP) — La migliore ispirazione può essere te stesso. Questo è ciò che crede il cantante e ballerino venezuelano Miggel Anggelo, che ha basato la sua nuova opera teatrale e di danza sulla sua storia di immigrato negli Stati Uniti.

Il risultato è «English with an Accent», un pezzo di «performance» creato da questo compositore e controtenore ed eseguito insieme a 10 ballerini che verrà eseguito il 1 aprile a Washington e a novembre al Lincoln Center di New York.

«È la mia storia, ma allo stesso tempo la storia è universale. Potrebbe essere la storia di chiunque. Ad esempio, l'80% dei ballerini (nello spettacolo) sono immigrati «, ha detto Angelo, il cui vero nome è Miguel Angelo Pinto Martínez.

Nella sua mostra, l'artista 49enne interpreta un bruco che arriva a New York e si interroga sulla propria identità e sulle sue possibilità di diventare una farfalla. La storia è parallela alla vita degli immigrati che devono lavorare sodo, ma possono avere successo in un nuovo paese.

In «English with an Accent», Anggelo canta in inglese, mentre balla, si mescola con il resto dei ballerini e mostra così la storia del bruco e gli ostacoli che incontra lungo il percorso. Presentato dalla Washington Performing Arts, lo spettacolo sarà proiettato al GALA Hispanic Theatre nella capitale degli Stati Uniti.

«Ho fatto danza classica, ma dico sempre 'perché non c'è testo nel balletto? Un giorno farò qualcosa che ha a che fare con la danza, ma lo scriverò e ci metterò della musica'», ha detto l'artista.

Angelo è nato a Valencia, in Venezuela e fin dall'infanzia ha voluto fare l'artista. Da giovane, ha fatto un provino per un set del musical di Broadway «Pinocchio» che è arrivato in Venezuela e ha ottenuto il ruolo principale. È lì che ha iniziato a cantare.

Dopo aver attraversato diverse compagnie teatrali a Caracas, è andato in Germania, approfittando del fatto che suo nonno era tedesco. Lì ricevette una borsa di studio per prendere lezioni di canto a Colonia, e alla fine degli anni '90, mentre era in vacanza in Venezuela, fece un'audizione per «Fama El Musical» con la quale fece tournée per più di due anni in tutta l'America Latina.

Il tour terminò in Argentina e Anggelo vi rimase per quattro anni, fino a quando nel 2001 arrivò nel Paese il cosiddetto «box», ovvero restrizione del prelievo di contanti a causa di una grave crisi, e tornò in Venezuela. Ma il suo sogno era lavorare negli Stati Uniti.

Nel 2002 è arrivato in questo paese con un visto turistico e in seguito ha ottenuto un visto d'artista, concentrando la sua carriera sul teatro e sul canto, oltre ad essere un addetto culturale, sotto gli auspici del Dipartimento di Stato, in due tournée in Russia. Inoltre, ha pubblicato due album musicali: «Where will be Matisse» (2012) e «La Casa Azul» (2015).

«English with an Accent» è nato come terzo album musicale di Angelo e ha finito per diventare la storia dell'immigrazione che il venezuelano, insieme al messicano Jaime Lozano, ha catturato in una commedia ibrida di danza e teatro. Lozano ha co-scritto la musica e i testi per la «performance», oltre ad assumere la direzione musicale.

Lo spettacolo è di particolare importanza per Angelo perché ha appena ricevuto la cittadinanza statunitense.

«('English with an Accent') rappresenta la mia lotta per la sicurezza, la felicità e l'autostima», ha detto l'artista, «e scoprire che negli Stati Uniti ora posso chiamare questo paese 'la mia casa'».