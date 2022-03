«Until we meet again» diventa una tendenza su Netflix ed entra nella Top 10 in più di 70 paesi

Il primo film realizzato in Perù prodotto da Netflix, «Until we meet again», è stato uscito lo scorso 18 marzo a livello internazionale e tutto sembra indicare che la storia d'amore tra Salvador (Maxi Iglesias), un Lo spagnolo che arriva a Cusco per il progetto della creazione di un sette stelle, e un backpacker peruviano, Ariana (Stephanie Cayo) ha affascinato migliaia di fan.

Così, giorni dopo la sua uscita, il film diretto da Bruno Ascenzo è entrato presto nella lista dei film più visti sulla piattaforma di streaming. La trama che ha Machu Picchu e altre città del Perù come palcoscenico principale ha acquisito rilevanza all'interno e all'esterno del Perù.

Secondo una pubblicazione sui social media di «Tondero», responsabile della produzione del film, la commedia romantica è nella Top 5 in tutto il mondo e nella Top 10 in più di 75 paesi, tra cui Costa Rica, Grecia, Israele, Portogallo, Romania, Spagna, tra gli altri.

Va notato che questo fatto si verifica nel bel mezzo delle polemiche causate da «Until we meet again» tra il pubblico peruviano, poiché molti hanno iniziato a interrogare il membro della famiglia Cayo dall'uscita del trailer, poiché ritengono che un'attrice con tratti andini sarebbe stata molto più adatta a la trama.

Hanno anche criticato il fatto che la settima meraviglia del mondo sia l'ambientazione di una trama così «cliché». Ma non solo, una volta uscito il film, molti lo hanno definito «noioso» e «semplice». Tuttavia, questo non ha impedito che diventasse una tendenza e venisse visto da milioni di persone.

Inoltre, c'era un folto gruppo di utenti di Twitter che si sono congratulati e lusingati per il lavoro di Stephanie Cayo. Era persino favorevole al film, in quanto metterà Cusco agli occhi del mondo a livello cinematografico.

«Fino a quando non ci incontreremo di nuovo» è la top 10 in diversi paesi. (Foto: Tondero)

