Una stazione radio ucraina rimane sul piede di guerra a Leopoli

Lviv, Ucraina, 21 Mar 2022 (AFP) - Dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina, la stazione radio locale «Lvivska Khvylya» ha sostituito i suoi programmi di intrattenimento con un'edizione speciale permanente per informare le sue decine di migliaia di ascoltatori sul conflitto nell'ovest del paese». Siamo una stazione radio di musica e intrattenimento, ma facciamo anche molte notizie perché le persone hanno bisogno di informazioni, soprattutto in questo momento», spiega Volodymir Melnyk, emittente e presentatore di 28 anni in un piccolo studio a Leopoli, a 80 km dal confine polacco. Tra successi rock o musica patriottica ucraina, Melnyk e il suo compagno Andryi Antoniuk, 41 anni, commentano la notizia con umorismo su questa stazione radio locale, una delle prime create dopo la caduta dell'Unione Sovietica. - Catena dell'informazione - «In tempo di guerra, dobbiamo trasmettere il positivo, possiamo ridere di Putin, delle truppe russe che non sono in grado di prendere le nostre città, ma non possiamo divertirci come prima della guerra», dice Melnyk, che lavora da otto anni alla radio Lvivska Khvylya (l'onda di Leopoli, in ucraino) .24 febbraio, quando ha iniziato il attacco russo, il team di 40 persone, tra cui cinque giornalisti e una dozzina di presentatori, è andato sul piede di guerra per la seconda volta nella sua storia.Nel 2014, dopo l'annessione della Crimea e l'inizio del conflitto con gli insorti filo-russi sostenuti da Mosca in Ucraina orientale, la radio variava i suoi programmi ». La guerra ha influenzato molto il nostro lavoro perché c'è anche un fattore psicologico che, all'inizio, ci ha impedito di lavorare», racconta Marta Oliyarnyk, giornalista di 27 anni che nasconde la sua emozione dietro le sue grandi lenti rotonde. Anche come professionisti, «gli eventi non ci lasciano indifferenti» .Dopo 24 giorni di guerra, la radio è diventata un importante collegamento tra le autorità e la popolazione. La stazione riferisce tra i 300.000 e i 400.000 ascoltatori al giorno, una cifra che è raddoppiata dall'inizio delle ostilità. La chiusura delle scuole a Leopoli, il bisogno di aiuti umanitari, la situazione nell'Ucraina meridionale e orientale e le dichiarazioni internazionali: Oliyarnyk trova un equilibrio tra le notizie locali e nazionali, secondo lei.L'emittente trasmette i propri programmi dalle 7 alle 19, quando il This is based on the che i media, in tempo di guerra, svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il morale della popolazione e sostenere lo sforzo bellico.Le vittime militari o civili sono pubblicati solo per dropper.» Queste cifre ci terrorizzano, l'abbiamo sperimentato personalmente, ma cerchiamo anche di fornire molte informazioni positive come le perdite umane e materiali del nemico», afferma Oliyarnyk. Secondo il giornalista, il vero equilibrio umano sarà conosciuto solo quando la guerra sarà finita. - «Infrastrutture critiche» - Più volte al giorno, le sirene interrompono le trasmissioni.Venerdì mattina, il direttore tecnico Vassil Pakouch, 31 anni, ha dovuto dare l'allarme da casa, chiamando la popolazione ad andare ai rifugi. In quel giorno, i «missili russi» hanno colpito il quartiere dell'aeroporto di Leopoli, anche se senza lasciare morti, secondo locale autorità. Dal suo piccolo ufficio, Vassil monitora lo stato delle decine di torri di telecomunicazione che trasmettono trasmissioni radiofoniche in tutta l'Ucraina occidentale e fino a Kiev orientale.La più vicina alla capitale, sulle cui porte si stanno svolgendo i combattimenti, è stata danneggiata due volte dai bombardamenti. «Le torri sono infrastrutture critiche. Quando vengono attaccati, è pericoloso per la popolazione perché la connessione è persa», avverte Vassil, mostrando la torre di Leopoli accanto alla stazione. L'ingegnere, che sale regolarmente sulla torre per fare riparazioni, si dice pronto a tutto per ripristinare la linea in caso di bombardamento». Preghiamo che ciò non accada, ma se lo distruggono, alzerei un'antenna su un albero se necessario», assicura.cmd/BDS/MAS/it