Un tornado ha travolto New Orleans, Texas e Oklahoma: almeno un morto e migliaia senza elettricità

Martedì sera un tornado ha travolto parti di New Orleans e dei suoi sobborghi, lanciando auto, strappando tetti dalle case e uccidendo almeno una persona in una regione colpita dall"uragano Katrina 17 anni fa.

Alcune parti della parrocchia di San Bernardo, che confina con New Orleans a sud-est, sembravano subire il peso maggiore della rabbia meteorologica, ed è lì che si è verificata la fatalità. I funzionari della parrocchia di San Bernardo non hanno fornito dettagli su come la persona è morta; hanno detto che molte altre persone sono rimaste ferite.

I soccorritori stavano cercando nella parrocchia suburbana più persone che avevano bisogno di assistenza, secondo lo sceriffo Jimmy Pohlmann. Il presidente della parrocchia di San Bernardo, Guy McInnis, ha detto che il tornado ha causato danni diffusi in tutta la parrocchia.

Altri tornado generati dallo stesso sistema di tempesta hanno colpito parti del Texas e dell"Oklahoma, uccidendo una persona lunedì e provocando lesioni multiple e danni diffusi.

A New Orleans, le emittenti televisive locali hanno trasmesso in diretta filmati della tempesta che ha colpito la regione.

Il tornado sembrava iniziare in un sobborgo e poi spostarsi verso est attraverso il fiume Mississippi nel nono distretto inferiore di New Orleans e parti di San Bernardo, entrambi gravemente danneggiati da Katrina, prima di spostarsi a nord-est.

Molti residenti sono stati danneggiati anche l'anno scorso quando l'uragano Ida, un uragano di categoria 4, ha investito la regione. La famiglia di Stacey Mancuso aveva appena completato le riparazioni alla loro casa nel sobborgo Arabi dopo che Ida aveva strappato il tetto e causato ingenti danni causati dall"acqua. Poi il tornado di martedì ha attraversato la sua strada. Si rannicchiò nella lavanderia con suo marito; due figli, 16 e 11 anni; e i cani come parte del suo nuovo tetto fu sollevato dal vento.

«Siamo vivi. Questo è quello che posso dire adesso. Abbiamo ancora quattro pareti e parte di un tetto. Mi considero fortunato», ha detto Mancuso. Tuttavia, il tornado è stata la terza volta che hanno subito gravi danni meteorologici dai tempi di Katrina nel 2005.

Ad Arabi, c'era un forte odore di gas naturale nell'aria mentre i residenti e il personale di soccorso si trovavano sulla strada e ispezionavano i danni. Alcune case sono state distrutte mentre pezzi di macerie erano appesi a fili elettrici e alberi. Una barca da pesca in alluminio davanti a una casa era piegata a forma di C con il motore dall'altra parte della strada. I pali della corrente erano abbassati e inclinati, costringendo gli operatori di emergenza a camminare lentamente attraverso quartieri bui per verificare la presenza di danni

Michelle Malasovich vive in Arabia. Inizialmente era preoccupata per la famiglia che viveva in zone a nord della Louisiana che venivano colpite anche dal maltempo. Stava messaggiando con la sua famiglia lì quando, ha detto: «All'improvviso, le luci hanno iniziato a lampeggiare».

Suo marito era sul portico e ha visto arrivare il tornado.

«Continuava a diventare sempre più forte», ha detto Malasovich. Dopo che è successo, sono usciti per ispezionare il danno. «La casa del nostro vicino è in mezzo alla strada in questo momento.»

La casa di Malasovich ha fatto relativamente bene, ha detto. Alcune colonne volavano dal portico e anche dai finestrini della sua Jeep. Alla fine della strada, una casa è stata gravemente danneggiata e i veicoli parcheggiati erano stati spostati dai venti: «Questo è grave per quaggiù».

Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell ha twittato martedì sera che non ci sono state segnalazioni di perdite o danni significativi in città e che la compagnia energetica stava lavorando per ripristinare l'elettricità agli 8.000 clienti interessati.

Secondo quanto riferito, circa 13.000 case e aziende erano senza energia elettrica nei tre distretti intorno a New Orleans dopo la tempesta.

Mentre le persone nella regione metropolitana sono abituate ad affrontare condizioni meteorologiche avverse, come uragani o piogge torrenziali, è raro che un tornado attraversi la città. Un tornado del 2017 ha causato danni diffusi quando è atterrato nella parte orientale della città.

Prima del maltempo, molte scuole hanno chiuso presto o hanno annullato le attività extrascolastiche in alcune parti della Louisiana e del Mississippi. Sono stati aperti rifugi per i residenti che avevano bisogno di un posto dove stare mentre passavano le tempeste.

Le autorità federali e statali della Louisiana hanno ricordato a migliaia di sopravvissuti all"uragano che vivono in case mobili e rimorchi per camper forniti dal governo di avere un piano di evacuazione perché le strutture potrebbero non resistere al tempo previsto. Più di 8.000 famiglie vivono in questi alloggi temporanei, hanno affermato le autorità.

Dopo aver lasciato l'area di New Orleans, il sistema ha scaricato forti piogge, abbattuto alberi e ha innescato più allarmi di tornado mentre progrediva in Alabama martedì notte. I tetti di diverse case sono stati danneggiati a Toxey, Alabama, dopo che una tempesta preceduta da avvisi di tornado è passata attraverso l"area, ha twittato il National Weather Service.

I meteorologi avevano previsto una linea di tempo intenso che si spostava dal Texas est al profondo sud, e lunedì è iniziato con condizioni meteorologiche avverse in Texas.

Sono stati segnalati diversi tornado lungo il corridoio dell'Interstate 35. A Elgin, alberi spezzati fiancheggiavano le strade di campagna e pezzi di metallo, strappati da forti venti, erano appesi ai rami. I residenti hanno camminato con cautela per evitare linee elettriche abbattute mentre lavoravano per ripulire i resti di tetti rotti, muri abbattuti e auto danneggiate.

JD Harkins, 59 anni, ha detto di aver visto due tornado passare attraverso la sua casa di Elgin.

«C'era un fienile lì», ha detto Harkins, indicando un terreno vuoto nella proprietà dello zio coperto da detriti sparsi. Ha detto che l'edificio era vuoto quando il primo tornado ha colpito lunedì e che la sua famiglia è grata che nessuno sia rimasto ferito.

Case e attività commerciali in almeno una dozzina di contee del Texas sono state danneggiate, secondo i rapporti del Storm Prediction Center. Il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato una dichiarazione di disastro per 16 contee duramente colpite. Abbott ha detto che 10 persone sono rimaste ferite dalle tempeste nella zona di Crockett, mentre più di una dozzina sono rimaste ferite altrove.

L'ufficio di gestione delle emergenze della contea di Grayson ha detto che una donna di 73 anni è morta nella comunità di Sherwood Shores, a circa 60 miglia (95 chilometri) a nord di Dallas, ma non ha fornito dettagli.

(con informazioni fornite da AP)

