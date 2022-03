Un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina, l'economia mondiale è ancora nel mezzo di una tempesta

Un mese dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'economia mondiale è all'altezza del ritmo del conflitto e delle sue conseguenze, dall'aumento dei prezzi delle materie prime al rischio di effetti collaterali delle sanzioni sulla Russia.

Queste sono alcune delle conseguenze di un terremoto geopolitico che si è trasformato in un terremoto economico.

- Le materie prime salgono alle stelle

Il conflitto ha innescato i prezzi delle materie prime, a cominciare dal petrolio.

Il barile di Brent nel Mare del Nord valeva 90 dollari a febbraio e ha raggiunto 139,13 il 7 marzo, il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008. Da allora è rimasto molto volatile.

L'aumento è evidente nelle stazioni di servizio, costringendo molti paesi a prendere misure, come tagli alle tasse in Svezia o limiti di prezzo in Ungheria.

A differenza degli Stati Uniti, l'Unione europea, fortemente limitata dalla sua dipendenza da Mosca, ha deciso per il momento di non imporre un embargo sugli idrocarburi russi, sebbene voglia diventare indipendente dall'energia russa entro il 2027.

Sulla scia dei prezzi dell'energia, anche i metalli prodotti in Russia, come il nichel o l'alluminio, sono saliti alle stelle a livelli senza precedenti, portando a costi di produzione più elevati.

Sono tornati anche i guasti nelle catene di approvvigionamento, soprattutto nell'industria automobilistica, come nel caso della pandemia di covid-19.

- Minacce alla sicurezza alimentare

«La guerra in Ucraina significa fame in Africa», ha avvertito il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'ONU ha avvertito di un «uragano di carestie».

L'attuale conflitto coinvolge due superpotenze agricole, Russia e Ucraina, che rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di grano, quindi l'aumento dei prezzi dei cereali e del petrolio è stato immediato.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) avverte che, se la guerra continua, altri 8-13 milioni di persone potrebbero soffrire di malnutrizione in tutto il mondo.

Al momento nessuna nave sta lasciando l'Ucraina e la semina primaverile potrebbe essere inferiore tra il 25% e il 40% rispetto al solito.

Sebbene Stati Uniti, India ed Europa possano sostituire parte del grano che mancherà, la situazione è più complessa per l'olio di girasole e il mais, di cui l'Ucraina è stata rispettivamente il primo e il quarto esportatore mondiale.

- Febbre nei mercati e paura di un default russo

L'anno 2022 è iniziato con risultati aziendali che prevedevano una ripresa economica dopo il covid-19. Tuttavia, la guerra ha fatto precipitare i mercati in uno stato febbrile.

In Russia, le sanzioni occidentali hanno paralizzato parte del sistema bancario e finanziario e hanno fatto scendere il rublo a 177 rubli per dollaro il 7 marzo, rispetto ai 75 per dollaro all'inizio di febbraio.

Inoltre, sono stati congelati 300 miliardi di dollari di riserve russe all'estero.

Queste misure ci hanno fatto temere un default russo per la prima volta dal 1998, che alla fine non si è verificato. La borsa di Mosca è stata chiusa per quasi tre settimane e parzialmente riaperta lunedì.

- Il dilemma del business occidentale

Centinaia di aziende occidentali hanno annunciato il loro ritiro o almeno il congelamento delle loro attività in Russia, volontariamente o involontariamente, sia per paura di sanzioni, opinione pubblica o pressioni politiche.

Grandi aziende come la compagnia petrolifera britannica BP, Ikea, McDonald's e Coca-Cola hanno deciso di congelare le loro attività in Russia.

Altri, invece, hanno deciso di continuare la loro attività sostenendo che non potevano abbandonare i propri dipendenti o privare la popolazione delle merci.

- Fermare la crescita economica

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) prevede una riduzione di un punto della crescita economica globale a causa dell'impatto della guerra e il FMI prevede di abbassare le sue previsioni, attualmente dal 4,4 per cento entro il 2022.

Il 18 marzo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il FMI e la Banca mondiale si sono detti «profondamente preoccupati» per «il rallentamento della crescita, le interruzioni del commercio» e un impatto particolarmente grave sui «più poveri e vulnerabili».

