Trae Young illumina il Madison Square Garden con 45 punti in trionfo sui NY Knicks

La playmaker Trae Young ha illuminato martedì il Madison Square Garden con 45 punti per guidare i suoi Atlanta Hawks nella vittoria esterna sui NY Knicks 117-111, in una delle quattro partite della giornata in NBA.

Young ha aggiunto otto assist alla sua performance nel suo primo match nella leggendaria installazione newyorkese dai playoff dello scorso anno.

Star Young ha segnato sette punti da tre punti (21 punti), incluso uno che ha pareggiato la partita a 105 con 2:54 da giocare. Ha poi assistito il serbo Bogdan Bogdanovic per un vantaggio di tre punti e De'Andre Hunter ha colpito un altro tre punti incoronando una striscia di 11-0 e ha messo 113-105 sul tabellone con 1:04 minuti rimasti.

Il serbo Bogdanovic ha aggiunto 32 punti, il massimo stagionale, per gli Hawks, che sono decimi nella Eastern Conference.

Canastero R.J. Barrett aveva 28 punti e 13 rimbalzi per i Knicks, che scesero a 30-42 per assicurarsi la loro ottava stagione perdente nelle ultime nove stagioni.

L'unico record vincente della squadra di New York è stato quando la scorsa stagione erano 41-31 per vincere il quarto biglietto per i playoff per la Eastern Conference. Sono poi caduti contro gli Hawks in cinque partite nel primo turno.

Alec Burks aveva 21 punti per i Knicks, che giocavano senza Julius Randle a causa del dolore al tendine del quadricipite destro.

I Knicks hanno vinto 34-30 dopo il primo set, ma gli Hawks sono andati in testa 64-58 all'intervallo. Bogdanovic aveva 15 punti e Young 13 nel secondo trimestre.

- Giannis punisce i tori -

A Milwaukee, la stella greca Giannis Antetokounmpo ha chiuso con 25 punti e ben 17 rimbalzi al suo ritorno in azione e i campioni Bucks hanno esteso il loro recente dominio sui Chicago Bulls con una battitura di 126-98.

Antetokounmpo aveva saltato la sconfitta dei Bucks 138-119 in Minnesota sabato a causa del dolore al ginocchio destro.

Ora, Milwaukee giocava senza l'attaccante All-Star Khris Middleton, che aveva a che fare con dolore al polso sinistro.

«È caduto nella partita del Minnesota, ed era abbastanza dolorante e rigido, quindi l'abbiamo controllato», ha detto l'allenatore dei Bucks Mike Budenholzer di Middleton prima della partita.

«Riteniamo che sia a breve termine, ma vedremo come ci si sente un giorno o due dopo», ha aggiunto l'allenatore.

Jrue Holiday aveva 27 punti, il massimo della partita, insieme a sette assist, poiché i Bucks hanno vinto per la quindicesima volta nelle ultime 16 partite contro i Bulls, comprese tutte e tre le partite di questa stagione.

L'unica vittoria dei Bulls in quel periodo arrivò alla fine della stagione regolare 2019-20, quando i Bucks riposarono i loro partenti perché erano assicurati con la terza testa di serie per i playoff nella Eastern Conference all'epoca.

Il cubano-americano Brook Lopez ha avuto 10 punti e sei rimbalzi in 24 minuti per Milwaukee dopo aver fatto la sua prima partenza da titolare dall'inizio della stagione. Il cubano era uscito dalla panchina per i Bucks nelle ultime tre partite dopo aver saltato 67 partite a causa di un infortunio alla schiena che ha richiesto un intervento chirurgico.

Lo svizzero Nikola Vucevic aveva 22 punti per i Bulls, che una notte hanno aperto un tour di cinque partite dopo una vittoria per 113-99 sui Toronto Raptors. DeMar DeRozan e Zach LaVine hanno aggiunto 21 punti ciascuno per Chicago.

- Risultati di martedì in NBA:

Orlando un Golden State 94-90

Milwaukee a Chicago 126-98

- In gioco:

Denver contro Los Angeles Clippers

