Tim Merlier vince il Bruges-De Panne, la «Coppa del Mondo Sprinters»

Scrittura sportiva, 23 Mar Il titolo della simbolica «Coppa del Mondo di velocisti» è andato al belga Tim Merlier (Alpecin Fenix) come vincitore in un finale serrato che ha richiesto un «fotofinish» della 46esima edizione della classica belga Bruges-De Panne, disputata su un percorso di 207 km. Merlier (Wortegem-Petegem, 29), il recente vincitore del Nokere Koerse, ha trionfato da un tubolare, ed è stato necessario osservare la foto di arrivo per confermare di aver ottenuto la terza vittoria del corso. Infine, il suo successo è stato dimostrato, con un tempo di 4h.44,55, a una media di 43,8 km/h. Gloria per Merlier, delusione per l'olandese Dylan Groenewegen (BikeExchange), perdente nel peggiore dei modi, e meno traumi per il francese Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), rispettivamente secondo e terzo. La classica costa del Mare del Nord che attraversa la parte occidentale delle Fiandre non ha avuto difficoltà, tutta piatta, senza ciottoli, ideale per volare e favorire un arrivo massiccio. Il pericoloso passaggio attraverso De Moeren, temuto dal vento, non è stato decisivo, ma a volte nervi ed errori hanno causato cadute. Gli incidenti non sono mancati. Danneggiato è stato Movistar, con il ritiro del madrileno Gonzalo Serrano e i colpi del velocista tedesco Max Kanter e dello svizzero Johan Jacobs. Non è stata una gara di buona memoria per la squadra telefonica. Dopo aver lasciato la monumentale Piazza del Mercato a Bruges, capitale delle Fiandre Occidentali, un'altra Venezia con abbondanti ponti e canali, si formò una fuga con tre uomini coraggiosi, Enrico Battaglin, Dimitri Peyskens e Jens Reynders. Fuga innocua che alterò a malapena i piani di un plotone che controllava le differenze con alta precisione. Al traguardo 29 la squadra aveva già finito con le illusioni degli audaci della giornata. Puzzava di sprint. Il Quick Step ha dato molto preavviso alle sue intenzioni pensando a Cavendish, ma il britannico non si è piazzato bene sulla pista di decollo definitiva verso la vittoria, nonostante il suo lanciatore, Morkov, abbia fatto il suo lavoro, come al solito. Senza Cavendish nel pasticcio, e senza il tedesco Ackermann, che rotolava a terra, lo sprint si è sbarazzato di un paio di candidati. Groenewegen attaccò da lontano, prese il comando della marabunta scatenata, ma fu portato dalla parte di Merlier. Entrambi sono arrivati con le ruote insieme, in parallelo, a una distanza inestimabile per l'occhio umano. È intervenuta la foto di arrivo, dove è stato ritratto Tim Merlier, sorridente alla sesta vittoria della sua squadra nel 2022, e il terzo individuo, 2 dei quali nel World Tour. Un motivo per sorridere a De Panne, un luogo di spiaggia e divertimento per francesi e belgi in estate. Uno di loro ha spostato la festa. CAPO soc/mantella