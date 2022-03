Tedros: Per quanto lo vogliamo, la pandemia «non è ancora finita»

Ginevra, 23 Mar Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistito oggi sul fatto che la pandemia covid rimane una minaccia globale, nonostante il calo dei decessi e lo spostamento dell'attenzione dei media su eventi come l'attuale guerra in Ucraina. «Vogliamo tutti lasciarci alle spalle la pandemia, ma non importa quanto la desideriamo, non è ancora finita», ha detto l'esperto etiope nella sua conferenza stampa settimanale. Tedros ha sottolineato che l'ondata di contagi in Asia, insieme all'aumento dei casi in Europa, sta facendo salire nuovamente i dati positivi globali, dopo un mese di cali. Allo stesso tempo, «alcuni paesi stanno soffrendo i più alti tassi di mortalità dall'inizio della pandemia», ha avvertito il capo dell'OMS. Tedros ha affermato che ciò riflette la velocità con cui la variante omicron è in grado di essere trasmessa e quanto rimanga pericolosa, «specialmente per le persone anziane non vaccinate». «Fino a quando non raggiungeremo un alto tasso di vaccinazione in tutti i paesi, continueremo a correre il rischio di un aumento delle infezioni, con la possibilità di nuove varianti che possano evitare i vaccini», ha avvertito. Le statistiche delle reti sanitarie nazionali indicano che il 64 per cento della popolazione mondiale (quasi i due terzi) ha ricevuto almeno una dose degli 11 miliardi di vaccini somministrati sul pianeta, sebbene tale percentuale scenda al 14% nei paesi a basso reddito. La scorsa settimana, il mondo ha registrato un calo del 23% del numero di morti per covid (32.959), che è la cifra più bassa dalla fine di marzo 2020, nonostante il fatto che le infezioni globali siano aumentate nuovamente, del 7%, a oltre 12 milioni.