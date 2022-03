Superfinanciera darebbe il via libera alla maggiore partecipazione del gruppo Gilinski alla terza offerta per Sura e Nutresa

Foto de archivo. el empresario Jaime Gilinski habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 11 de mayo, 2012. REUTERS/Fredy Builes

Un mese dopo l'annuncio fatto dal gruppo Gilinski sulla terza offerta pubblica di acquisizione di azioni (acquisizione) da parte di Sura e Nutresa, società dell'Antioquian Business Group, nelle prossime ore la Soprintendenza Finanziaria consegnerà il concetto che consentirebbe alla prima di aumentare la sua partecipazione del 30,8 percento in Nutresa e del 31,5% di Sura.

Secondo lo specialista Andrés Moreno Jaramillo, (Twitter @andresmania), Gilinski comprerebbe una stima di 1,17 miliardi di pesos nella terza opa di Sura; mentre per Nutresa, la cifra per le azioni sarebbe di 2,73 miliardi di pesos.

Nella versione di EL TIEMPO, la Superfinanciera sta studiando i requisiti aggiuntivi richiesti al conglomerato di Vallecaucano per procedere con la terza offerta pubblica di acquisto, quindi si prevede che, dopo aver ricevuto le ultime risposte al gruppo Gilinski, dia il via libera all'aumento della partecipazione nelle aziende di Antioquia.

Questo concetto consentirà alla Borsa colombiana di aprire operazioni con la pubblicazione di avvisi di acquisizione e di riattivare titoli — sospesi per 18 giorni — per la negoziazione tra acquirenti e azionisti.

Va ricordato che i Gilinski hanno iniziato questo processo dal novembre 2021, durante il quale il consiglio di amministrazione di Sura ha respinto due volte l'offerta pubblica di acquisto promossa dagli uomini d'affari di Vallecaucano.

Tuttavia, l'offerta per l'acquisizione di azioni di minoranza, a prezzi che hanno raggiunto i 40.000 dollari per carta, è stato uno degli episodi economici più importanti degli ultimi anni nel campo del mercato azionario.

Il gruppo Gilinski ha ottenuto l'approvazione della sovrintendenza finanziaria per l'acquisizione di tali azioni lo scorso gennaio e successivamente ha presentato la garanzia per appropriarsi della componente azionaria di Sura.

È interessante notare che con la seconda offerta pubblica di acquisto, il Gruppo Gilinski ha raggiunto un evento storico modificando la composizione dell'Antioquia Business Group (GEA), ottenendo una partecipazione del 33,05% in Sura e del 30,81% in Nutresa nei consigli di amministrazione di entrambe le società.

Inoltre, un'altra mossa strategica del conglomerato di Vallecaucano è stata quella di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Nutresa in un evento tenutosi a Medellín.

Gilinski, alle tovaglie di Nutresa

Foto del file. Il logo del produttore colombiano di alimenti trasformati Nutresa è visibile nella sua sede nella città di Medellin, Colombia, il 26 giugno 2019. Reuters/Luis Jaime Acosta

È così che è stato formato il corpo sociale della società appartenente alla GEA: i membri patrimoniali sono Gabriel Gilinski, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura; Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos; e Juana Francisca Llano, presidente di Suramericana.

D'altra parte, i membri indipendenti sono composti da Ricardo Fandiño de la Calle, che attualmente lavora come responsabile del settore bancario, finanziario e dei mercati dei capitali presso lo studio legale Gomez Pinzón Zuleta.

I membri rimanenti sono stati proposti dal quorum: Jaime Alberto Palacio e Maximiliano Londoño Arango.

Nelle dichiarazioni raccolte da SEMANA, una pubblicazione in cui i Gilinski hanno un azionista di maggioranza, Jaime Gilinski, ha espresso il suo apprezzamento a Carlos Ignacio Gallego, presidente di Nutresa. L'uomo d'affari ha indicato che era giunto il momento di continuare il lavoro di qualità per produrre un maggiore valore aggiunto all'azienda: «Saremo con te spingendo allo stesso modo. Siamo qui per continuare a sostenere, per continuare a crescere, per fornire idee, con esperienza, per rendere questa azienda, non solo la grande azienda che è oggi, ma una con un futuro molto più promettente».

